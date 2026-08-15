Sheinbaum Pardo anuncia segundo acueducto para Ciudad Victoria: llevará 750 litros de agua adicionales por segundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que avanza la construcción de un segundo acueducto para abastecer de agua a Ciudad Victoria, Tamaulipas, como parte de los proyectos que supervisa durante su gira por la entidad.

En un video grabado desde la presa Vicente Guerrero y difundido a través de su cuenta de X, la mandataria explicó que la obra tendrá una longitud de 54.7 kilómetros y estará acompañada por una nueva planta potabilizadora.

Actualmente, Ciudad Victoria recibe alrededor de mil 500 litros de agua por segundo desde esta presa. Con el nuevo acueducto se agregarán 750 litros por segundo, lo que representa un incremento equivalente a la mitad del volumen que hoy llega a la capital tamaulipeca.

¿Cuánta agua llevará el nuevo acueducto a Ciudad Victoria?

Sheinbaum detalló que el proyecto permitirá enviar 750 litros adicionales por segundo desde la presa Vicente Guerrero hacia Ciudad Victoria.

La presidenta recordó que ya existe un primer acueducto construido durante la administración estatal encabezada por el padre del actual gobernador, Américo Villarreal Anaya.

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El nuevo sistema busca complementar esa infraestructura y reforzar el suministro ante las necesidades de agua que enfrenta la ciudad.

Obra busca garantizar abasto de agua por hasta 30 años

Durante el mismo mensaje, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que se trata de una obra esperada por la población de la capital estatal.

De acuerdo con el mandatario, la infraestructura permitirá atender el déficit actual y contribuirá a garantizar el suministro de agua durante al menos 25 o 30 años.

Villarreal destacó además el apoyo del Gobierno federal para concretar proyectos hidráulicos considerados estratégicos para el estado.

Gobierno federal construye el acueducto y Tamaulipas la planta potabilizadora

Sheinbaum explicó que el proyecto se desarrolla de manera conjunta entre los dos niveles de gobierno.

Les comparto la construcción del segundo acueducto Victoria II para llevar agua a la capital del estado de Tamaulipas. pic.twitter.com/ZsdD8EKXHl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 15, 2026

El Gobierno de México se encarga de la construcción del segundo acueducto, mientras que el Gobierno de Tamaulipas construye la planta potabilizadora ubicada en las inmediaciones de la presa Vicente Guerrero.

La mandataria señaló que la coordinación busca fortalecer el abastecimiento de agua para Ciudad Victoria y ampliar la infraestructura hidráulica de la entidad como parte de su actual gira de trabajo por Tamaulipas.

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