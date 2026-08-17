Aspirantes presentan examen presencial de la UNAM en Palacio de los Deportes tras irregularidades en proceso en línea

Cientos de jóvenes acudieron este lunes 17 de agosto al Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, para presentar el examen de control presencial de ingreso a licenciatura de la UNAM, una medida implementada después de que la institución detectara resultados atípicos e irregularidades en su primer proceso de admisión completamente en línea.

Desde temprana hora, aspirantes acompañados por familiares comenzaron a ingresar al recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco para realizar la prueba bajo supervisión directa.

La aplicación en la capital se desarrollará durante tres días, del 17 al 19 de agosto, con tres turnos diarios.

¿Cómo es el examen presencial de control de la UNAM?

La prueba consta de 120 reactivos que deben resolverse en un periodo máximo de tres horas.

Los aspirantes responden mediante una tableta sin conexión a internet y permanecen bajo supervisión durante todo el proceso.

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Los horarios establecidos son de 9:00 a 12:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Este esquema busca verificar los resultados de determinados aspirantes y dar mayor certeza al concurso de ingreso.

¿Por qué la UNAM decidió aplicar otro examen?

La decisión se tomó después de que la Universidad detectara anomalías en las evaluaciones realizadas en línea.

Entre las prácticas identificadas estuvieron el uso de herramientas de inteligencia artificial y apoyo externo para resolver los cuestionarios, pese a los mecanismos de vigilancia digital implementados durante el examen.

Ante estos hallazgos, la UNAM conformó una comisión técnica de especialistas, que recomendó aplicar una evaluación presencial a determinados participantes.

UNAM abrió auditorías por proceso de admisión

Además del examen de control, la institución anunció tres auditorías relacionadas con la contratación y operación de la empresa responsable de aplicar las evaluaciones en línea.

La Universidad también dio por terminado anticipadamente el contrato con la plataforma encargada del proceso.

Las y los aspirantes que realizaron el Examen de Control Presencial terminan su aplicación en el primer turno en la CDMX 👇. pic.twitter.com/i49NXm40pp — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026

El rector Leonardo Lomelí Vanegas supervisó previamente la aplicación del examen en Oaxaca y sostuvo que la medida busca brindar certidumbre a aspirantes, familias y a la sociedad.

Con la jornada en el Palacio de los Deportes, la UNAM continúa la revisión del proceso de admisión 2026 y avanza en la validación de resultados bajo un esquema presencial.

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