Detectan decenas de baches y basureros en colonia de Mérida; ya interviene el Ayuntamiento

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada encabezó el Mega Operativo de Limpieza y Servicios Municipales número 27, que en esta ocasión se trasladó a la colonia Emiliano Zapata Sur, donde se desplegaron acciones para atender de manera integral las necesidades de las familias de la zona.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que el trabajo en el Sur de la ciudad es permanente y cercano, al recordar que desde el inicio de su administración se estableció el compromiso de mantener presencia constante en este sector para conocer y resolver las principales demandas de sus habitantes.

Patrón Laviada señaló que estos operativos permiten recorrer calle por calle las colonias y comisarías para detectar necesidades relacionadas con alumbrado público, bacheo, repavimentación, parques, limpieza de rejillas y otros servicios que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.

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Respuesta a diagnóstico

En la Emiliano Zapata Sur, las acciones beneficiaron directamente a 2 mil 984 personas, abarcaron 40 manzanas y contemplaron la atención de 190 unidades económicas. El diagnóstico identificó 75 rejillas de alcantarilla, 61 baches, 96 puntos con maleza, 21 basureros, tres predios baldíos, 11 vehículos abandonados y 11 sitios con escombro.

También fueron detectados cuatro árboles muertos, una fuga de agua potable, un pozo y un parque que requieren intervención. Ante ello, las cuadrillas municipales realizan labores de limpieza y desazolve, poda de árboles, reparación de vialidades, sustitución de luminarias y retiro de materiales acumulados.

Se informó que uno de los principales trabajos en la colonia será la instalación y renovación de 190 luminarias LED, como parte del programa Mérida Ilumina, estrategia que comenzó precisamente en la Emiliano Zapata Sur y tiene como objetivo modernizar el alumbrado público de toda la ciudad para contribuir a la tranquilidad de las familias.

Mejor alumbrado público

La presidenta municipal informó que hasta ahora se han instalado 57 mil 986 luminarias LED en Mérida y sus comisarías, mientras que las 47 comunidades rurales ya cuentan con un sistema completo de este tipo. En materia de infraestructura, el Ayuntamiento reporta 512 mil 150 baches reparados, 50 mil 437 reportes atendidos y 172.24 kilómetros de calles construidas y repavimentadas.

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A través de Mérida Limpia se han recolectado más de mil 272 toneladas de residuos sólidos, mientras que los Puntos Mérida Limpia han permitido atender 595 sitios y retirar 4 mil 488.51 toneladas de desechos. Además, mediante el Operativo de Limpieza de Predios se han intervenido 77 inmuebles, recolectado mil 283 toneladas de residuos y atendido 102 animales.

Como parte de la recuperación de espacios públicos, el programa Mérida Enchula ha intervenido 56 parques, 14 áreas deportivos y seis domos.

En la Emiliano Zapata Sur también se contempla la modernización del Parque Viernes Santo, que contará con un espacio de coworking para niños y jóvenes, con mesas, techo, conexiones eléctricas e Internet, además de un área destinada a las mascotas.