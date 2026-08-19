Fernando Farías Laguna será trasladado a la CDMX; esposa hace llamado a Presidencia y Seguridad

Argentina confirmó la deportación a México del Contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en ese país y acusado de contrabando de combustible por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El alto mando de la Armada de México tendrá que comparecer ante las autoridades mexicanas.

El contralmirante de la Armada fue detenido el 23 de abril pasado en Buenos Aires luego de viajar con documentación falsa, cuando ya era buscado por autoridades mexicanas. La entrega es "bajo la figura de la deportación".

La defensa de Farías buscaba obtener refugio en Argentina con el argumento de que su vida corría peligro. Tenía en principio una audiencia prevista para el 27 de agosto en Buenos Aires.

¿Cuándo trasladan a Fernando Farías Laguna a México y dónde llegará?

La información disponible hasta el momento apunta a que el traslado podría realizarse en las próximas horas, una vez que concluyan los trabajos de coordinación entre las autoridades argentinas, Interpol y el gobierno mexicano. No se ha confirmado de manera oficial la hora exacta de llegada ni el punto por el que ingresará al país.

⭕️ Esposa de #FernandoFarías envía mensaje a @Claudiashein y a @OHarfuch



🔹Ante la eventualidad de que el contralmirante #FernandoFaríasLaguna sea extraditado a México, su esposa, #MónicaGámezGrijalva, hizo un llamado a Presidencia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para… pic.twitter.com/LgCocc2iQS — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) August 19, 2026

¿Qué mensaje envió la esposa de Fernando Farías a Claudia Sheinbuam y García Harfuch?

Mónica Gámez, esposa del Contralmirante Farías Laguna pidió apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para que el traslado de su esposo sea de la mejor manera, ya que la familia teme por su vida.

"Me acabo de enterar que lo van a trasladar a CDMX en pocas horas. Quiero pedirle a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Seguridad, Omar García, que por favor cuiden la integridad de mi esposo. Como familia estamos muy preocupados tanto de su traslado como de su llegada a la CDMX".

"Queremos que se haga justicia. Mi esposo es inocente, es un marino con más de 30 años al servicio de México. Es padre de mis hijos, hace más de un año que no ve a sus hijos, por este entramado que lo quieren inculpar cuando mi esposo es inocente".

"Queremos un debido proceso como cualquier ciudadano lo pidiera y que se haga justicia, y que saquen a los verdaderos culpables", expresó la esposa de Farías Laguna, a través de un video publicado en redes sociales.

¿Por qué detuvieron a Fernando Farías Laguna en Argentina y de qué se le acusa?

El contralmirante de la Armada fue detenido el 23 de abril pasado en Buenos Aires luego de viajar con documentación falsa, cuando ya era buscado por autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Farías de "delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos".

El caso de contrabando de combustible por parte militares se reveló en 2025, cuando fueron incautados 10 millones de litros en el estado de Tamaulipas. El hermano de Farías, también un alto mando militar, y otras 13 personas fueron detenidos en septiembre de aquel año por su presunta participación en la red de contrabando.