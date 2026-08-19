Operativo interinstitucional en penal de Chetumal decomisó celulares, droga y objetos prohibidos tras revisar a 488 internos

Autoridades estatales, con la participación coordinada de la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, llevaron a cabo una revisión parcial en el Centro Penitenciario de Chetumal, como parte de las acciones permanentes que se realizan para fortalecer la seguridad y el orden al interior de los centros de reclusión del estado.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el operativo dio inicio durante la madrugada de este miércoles con una reunión de coordinación entre las corporaciones participantes, en la que se distribuyeron las tareas correspondientes antes de proceder a la inspección de áreas específicas ubicadas en los módulos 04, 05 y 06 del penal, con el propósito de localizar sustancias ilícitas y objetos no permitidos dentro de las instalaciones.

Noticia Destacada FGE abre 106 investigaciones por delitos contra estudiantes en Quintana Roo

Durante la jornada, que concluyó alrededor de las 08:25 horas, fueron inspeccionadas 488 personas privadas de la libertad, en un despliegue que contó con el apoyo del binomio canino adscrito al propio Centro Penitenciario, herramienta clave para la detección de sustancias durante la revisión de estancias y áreas comunes.

Como resultado de las labores de inspección, el personal de seguridad logró el aseguramiento de diversos objetos considerados prohibidos al interior del penal, entre los que se contabilizaron tres teléfonos celulares, tres cubos cargadores, una memoria USB, dos cables USB y dos codificadores de televisión, dispositivos que representan un riesgo al permitir comunicación no autorizada desde el interior del centro.

Objetos prohibidos decomisados en el penal de Chetumal. / Por Esto.

También fueron retirados un televisor, dos bocinas, un cautín, un espejo, una rasuradora, tres cortaúñas de tamaño grande y una tijera de metal, objetos que, por su naturaleza, están catalogados como artículos que pueden derivar en riesgos de seguridad dentro de la población penitenciaria.

El hallazgo se completó con el aseguramiento de tres lociones y, de manera relevante, dos bolsitas transparentes que contenían una sustancia con características similares a la piedra, presuntamente relacionada con estupefacientes, cuyo destino será turnado a las autoridades correspondientes para su análisis y determinación legal.

Noticia Destacada A más de un año del caso de “Casa Xibalbá" en Chetumal, afectados exigen llegar a juicio

La dependencia adelantó que este tipo de revisiones continuarán realizándose de forma periódica como parte de la estrategia integral de seguridad interna en los penales de Quintana Roo.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal