¿Qué es Voz y Raíz, de cuánto es el apoyo para mujeres de la CDMX y cómo solicitarlo? Paso a paso

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI CDMX), puso en marcha las reglas de operación para el programa social denominado "Voz y Raíz: Escuela de fortalecimiento de las mujeres indígenas para una vida libre de violencias".

La nueva iniciativa está dirigida a mujeres mayores de edad pertenecientes a pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en la capital, orientada a impulsar el desarrollo comunitario y la erradicación de las violencias. Es importante conocer el perfil y modalidad para poder ingresar al nuevo programa.

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¿De cuánto es el apoyo de "Voz y Raíz”?

Es importante señalar que este apoyo financiero varía según el perfil y la modalidad asignada dentro del programa como facilitadoras de servicios. Siendo dos modalidades y montos diferentes los que recibirán las elegidas esto dependiendo de la modalidad a la que se acceda.

Modalidad "a": Recibe hasta 4 pagos mensuales de 15 mil pesos, además de un monto final de 30 mil pesos durante noviembre.

Recibe hasta 4 pagos mensuales de 15 mil pesos, además de un monto final de 30 mil pesos durante noviembre. Modalidad "b": Recibe hasta 4 mensualidades de 13 mil pesos y una entrega especial de 26 mil pesos en noviembre por la realización de actividades ordinarias o extraordinarias.

¿Cómo se puede solicitar el apoyo de "Voz y Raíz”?

Para solicitar el beneficio y formalizar el registro, la aspirante debe realizar el siguiente proceso:

Verificar el cumplimiento de requisitos: La solicitante debe tener más de 18 años, residir en la Ciudad de México, no laborar en la administración pública local ni contar con otros apoyos económicos de la misma naturaleza o emitidos por el Gobierno capitalino. Integrar la documentación: Preparar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y los formatos de carta bajo protesta de decir verdad de no desempeñarse como servidora pública ni contar con incumplimientos en programas previos de la SEPI CDMX. Presentar la solicitud: La recepción de expedientes y dudas técnicas se gestionan de forma presencial en las oficinas centrales de la SEPI CDMX, ubicadas en la calle Fray Servando Teresa de Mier 198, en la alcaldía Cuauhtémoc, o mediante los canales institucionales de atención telefónica.

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