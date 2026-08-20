¿Cuáles son los autos más robados en México y cuáles con violencia? Consulta la lista completa

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) dio a conocer el balance sobre el robo de vehículos asegurados en el país. En el acumulado de agosto de 2025 a julio de 2026, el sector asegurador registró un total de 49 mil 957 unidades robadas; sin embargo, los delincuentes tienen una preferencia por ciertos autos.
Aunque la cifra de las 49 mil 957 unidades es alta, este número representa una disminución del 16.9% en comparación con las 60,141 unidades reportadas en el ejercicio previo realizado por la asociación, manteniéndose un promedio de 137 despojos vehiculares al día a nivel nacional.
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¿Cuáles son los autos más robados en México?
Nissan Versa se mantiene como el vehículo más robado en México, con 2 mil 066 unidades durante el ejercicio antes mencionado. Tras este auto, siguen un total de modelos de vehículos siendo los siguientes:
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- Automóvil Nissan Versa - 2 mil 066 unidades
- Tractocamión Kenworth - mil 737
- Motocicleta Bajaj (111-250 cc) - mil 384 unidades
- Pick up Nissan NP300 - mil 247 unidades
- Automóvil Nissan March - mil 176 unidades
- Automóvil GM Aveo - 973 unidades
- Camioneta Honda CR-V - 936 unidades
- Pick Up Nissan Frontier - 863 unidades
- Motocicleta Italika (111-250 cc) - 845 unidades
- Tractocamión Freightliner - 723 unidades
¿Cuáles son los vehículos robados con violencia?
El informe del organismo destaca una dinámica distinta al evaluar la proporción de robos ejecutados mediante violencia directa o uso de la fuerza hacia los conductores. Las camionetas de trabajo y los transportes de carga sufren la mayor incidencia bajo esta modalidad.
- Toyota Hilux Pick Up: 81.9% de sus robos ocurren con violencia (510 unidades).
- Freightliner: 68.5% de incidencia violenta (495 unidades).
- Dina: 67.5% de los despojos registrados.
- Semirremolque Caja Seca: 67.1% cometidos bajo amenaza directa.
- Nissan NP300: 58.5% de sus casos ocurren con violencia (730 unidades).
- Nissan Frontier Pick Up: 52.2% con uso de la fuerza (450 unidades).