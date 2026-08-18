Gobierno cambia consulta de cifras diarias de homicidios y robo de vehículos: estos serán los nuevos sitios oficiales

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este martes 18 de agosto que modificará la forma en que se publican y consultan las cifras preliminares diarias de homicidio doloso y robo de vehículos en el país.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida a través de su cuenta de X, a partir del 1 de septiembre estos reportes dejarán de estar disponibles en el portal que hasta ahora concentraba esa información y podrán revisarse directamente en la página oficial del Gabinete de Seguridad.

La dependencia explicó que el cambio tiene como objetivo fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y facilitar el acceso oportuno a los datos de incidencia delictiva.

¿Dónde se consultarán las cifras diarias de homicidios y vehículos robados?

El nuevo esquema contempla la publicación diaria de reportes correspondientes a las 32 entidades federativas.

La información de homicidios dolosos y vehículos robados contará con apartados específicos dentro del sitio oficial del Gabinete de Seguridad, lo que permitirá a ciudadanos y medios de comunicación revisar directamente los registros disponibles.

Noticia Destacada México registra 20 homicidios dolosos en un día; es la cifra más baja de la actual administración

El gobierno federal aclaró que estos datos seguirán teniendo carácter preliminar, debido a que su clasificación definitiva depende de las investigaciones y determinaciones jurídicas realizadas por las fiscalías y procuradurías estatales.

¿Qué pasará con las cifras oficiales de incidencia delictiva?

El cambio anunciado no sustituirá las estadísticas consolidadas que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras oficiales de incidencia delictiva continuarán difundiéndose mediante el Centro Nacional de Información del SESNSP, como ocurre actualmente.

Esto significa que existirán dos niveles de información: por un lado, los reportes diarios preliminares y, por otro, los datos consolidados que se actualizan después de los procesos de validación correspondientes.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/g7BFsU4XY8 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 18, 2026

Cambio entrará en vigor el 1 de septiembre

El Gabinete de Seguridad señaló que la medida busca ampliar los mecanismos de consulta pública y ofrecer información de manera más directa.

A partir del 1 de septiembre, las personas interesadas en revisar el comportamiento diario de los homicidios dolosos y el robo de vehículos deberán hacerlo mediante los nuevos apartados habilitados en la plataforma oficial de seguridad federal.

IO