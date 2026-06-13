Robo de vehículos en Quintana Roo, al alza; suman 841 unidades sustraídas en el año

Aunque las cifras muestran una ligera disminución en el promedio diario de sustracción de automóviles durante junio, este ilícito continúa afectando a Quintana Roo. De acuerdo con el Reporte Diario de Robo de Vehículos de Plataforma México, del 1 de enero al 11 de junio del 2026 se reportaron 841 unidades hurtadas en la entidad, exactamente la misma cantidad registrada durante el mismo periodo del 2025.

Los datos indican que en los primeros 11 días de junio se denunciaron 44 casos, lo que representa una media de cuatro por jornada. Sin embargo, al considerar el acumulado anual, el promedio se mantiene en 5.1 vehículos sustraídos diariamente.

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La persistencia de esta problemática genera preocupación, particularmente en una entidad donde la movilidad turística depende en gran medida de los automóviles particulares y de las flotillas de arrendamiento.

A escala nacional, los modelos de Nissan continúan encabezando las estadísticas. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que el Versa y la NP300 permanecen entre los más afectados por este delito debido a su amplia circulación y a la demanda de autopartes en el mercado ilícito.

El caso de Quintana Roo presenta además una característica particular relacionada con las unidades de alquiler. Desde hace varios años, las empresas del sector han advertido que muchos de los automotores que desaparecen no son considerados legalmente como robados, sino como casos de abuso de confianza cuando el cliente incumple con la devolución al término del contrato.

Ante este panorama, la Asociación de Arrendadoras de Autos de Quintana Roo impulsó una propuesta para que estos hechos sean clasificados como robo de vehículo y no como abuso de confianza. Argumentó que la tipificación vigente dificulta la recuperación de las unidades y restringe la cobertura de las pólizas, ocasionando pérdidas millonarias cada año.

Con el objetivo de disminuir riesgos, las compañías fortalecieron sus mecanismos de validación mediante sistemas conocidos como “guía-renta”, los cuales verifican la vigencia y antigüedad de las licencias de conducir, la coincidencia de información con documentos oficiales, los tiempos de reservación y otros indicadores que permiten identificar posibles intentos de fraude.

El antecedente más preocupante se registró en el 2023, cuando las autoridades detectaron una modalidad en la que grupos delictivos arrendaban automóviles para utilizarlos en actividades ilícitas y posteriormente abandonarlos en distintos puntos de Quintana Roo o incluso fuera del estado. En numerosos casos, las unidades fueron localizadas gracias a dispositivos de geolocalización GPS instalados por las empresas del ramo.

Alejandro Lara, especialista en seguridad, señaló que este delito suele concentrarse en áreas de alta movilidad y estacionamientos de centros comerciales, donde los delincuentes pueden actuar sin despertar sospechas. No obstante, precisó que no existen registros oficiales que identifiquen a estos espacios como los principales puntos de incidencia en Quintana Roo.

Las cifras reflejan que la problemática permanece sin variaciones significativas. Después de más de cinco meses del 2026, el estado acumula exactamente la misma cantidad de vehículos robados que el año anterior, una señal de que las estrategias aplicadas hasta ahora no han logrado disminuir uno de los delitos patrimoniales que más afectan a ciudadanos, empresas y visitantes.