Resultados del examen extraordinario de la UNAM: cuándo salen y dónde consultarlos

Los resultados del examen de control presencial extraordinario de la UNAM serán publicados durante el último fin de semana de agosto, de acuerdo con la información confirmada por autoridades universitarias.

El secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier de la Fuente, señaló que los aspirantes podrán conocer su situación entre el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, apenas unas horas antes del arranque del nuevo ciclo escolar.

Aunque las calificaciones de cada evaluación se generan prácticamente en tiempo real, la Universidad necesita integrar todos los resultados, realizar la ponderación correspondiente y ordenar a los aspirantes antes de asignar los espacios disponibles.

¿Cuándo salen los resultados del examen extraordinario de la UNAM?

La publicación está prevista para el 29 y 30 de agosto.

La fecha es relevante porque los estudiantes seleccionados deberán incorporarse a sus actividades académicas el lunes 31 de agosto.

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Por este motivo, facultades y escuelas tendrán que agilizar los procedimientos de inscripción, entrega de documentos y asignación de lugares para que los nuevos alumnos puedan incorporarse al ciclo escolar.

¿Dónde consultar los resultados de la UNAM?

Los aspirantes deberán revisar los canales oficiales de la UNAM, especialmente el sitio de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Los resultados y el estatus individual estarán disponibles en la sección “TU SITIO”, donde será necesario ingresar con el número de folio y los datos utilizados durante el registro.

La recomendación es evitar páginas no oficiales y revisar directamente la plataforma de la Universidad para conocer cualquier actualización relacionada con el proceso.

Inició el segundo día en el que se aplica el Examen de Control Presencial en la CDMX 👇. pic.twitter.com/W1utHvsoPZ — UNAM (@UNAM_MX) August 18, 2026

¿Por qué la UNAM aplicó un examen de control presencial?

La evaluación extraordinaria se implementó después de que la institución detectara irregularidades y resultados atípicos en el examen de admisión realizado en línea.

Ante esa situación, determinados aspirantes fueron convocados a una nueva prueba bajo supervisión presencial.

Una vez concluida esta etapa, la Universidad deberá integrar los resultados y asignar los espacios disponibles por carrera, plantel, modalidad y turno, proceso que definirá quiénes podrán iniciar clases al cierre de agosto.

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