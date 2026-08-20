Sheinbaum Pardo espera que detención de Fausto “N” ayude a esclarecer cómo “El Mayo” Zambada llegó a Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró relevante la detención de Fausto "N", señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable relación con hechos vinculados al caso de Ismael “El Mayo” Zambada y al homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó su confianza en que la captura pueda ayudar a conocer con mayor claridad qué ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando Zambada terminó bajo custodia de autoridades estadounidenses tras llegar en una avioneta junto con Joaquín Guzmán López.

Sheinbaum recordó que la investigación de la FGR continúa abierta y pidió que sea la propia Fiscalía la que informe sobre el alcance de la detención y sus posibles implicaciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la detención de Fausto "N"?

La presidenta señaló que espera que el arresto contribuya a reconstruir los hechos relacionados con la llegada de Zambada a Estados Unidos.

“A aclarar qué fue lo que pasó (…) espero que sí”, respondió al ser cuestionada sobre si la captura podría aportar nuevos elementos al caso.

Sheinbaum agregó que la FGR ha informado desde hace meses que las investigaciones siguen en curso y subrayó que la detención de Fausto es relevante dentro de esa indagatoria.

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¿Por qué fue detenido Fausto Corrales?

La FGR informó que Fausto “N” fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, por su probable intervención en el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y por presunta falsedad de declaraciones.

Según la Fiscalía, el detenido habría acompañado a Cuén Ojeda a la reunión en la que Zambada afirma haber sido secuestrado y también habría estado presente durante parte de los hechos.

Las autoridades sostienen que Corrales habría incurrido en contradicciones y omitido información relevante, aunque su responsabilidad deberá ser determinada por las instancias judiciales correspondientes.

¿Qué se sabe del presunto secuestro de “El Mayo” Zambada?

Zambada ha sostenido que Joaquín Guzmán López lo engañó para acudir a una reunión en Sinaloa y que posteriormente fue privado de la libertad y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos.

Ese episodio generó cuestionamientos del Gobierno mexicano por la falta de información previa sobre la operación y abrió una investigación en México para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Además, el caso se convirtió en uno de los factores que profundizaron la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La #FGRInforma al Pueblo de México la

aprehensión de Fausto “N”, posible implicado en el caso del secuestro de Ismael “N”, llevado a cabo en julio de 2024.



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FGR deberá explicar el alcance de la captura

Sheinbaum pidió que la Fiscalía detalle cómo se realizó la detención de Fausto "N" y qué efectos podría tener dentro del expediente.

Por ahora, la captura abre una nueva línea para esclarecer lo ocurrido en 2024, pero todavía no permite establecer responsabilidades definitivas ni confirmar todas las circunstancias en las que “El Mayo” Zambada fue llevado a Estados Unidos.

IO