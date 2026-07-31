“El Jando”, piloto ligado al traslado de “El Mayo” Zambada, se declara culpable en EU

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, señalado como el piloto relacionado con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, se declaró culpable de narcotráfico ante una corte federal del Distrito de Columbia.

El acuerdo judicial fue firmado el 9 de abril de 2026 dentro del expediente 1:25-cr-00090-RC. El acusado reconoció su participación en una conspiración para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína, con conocimiento de que la droga sería introducida de manera ilegal a territorio estadounidense.

La declaración de culpabilidad contempla una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. También establece una posible multa de hasta 10 millones de dólares y un periodo mínimo de cinco años bajo libertad supervisada.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir “El Jando”?

Las pautas de sentencia incluidas en el acuerdo atribuyen a Núñez Ojeda responsabilidad por 450 kilogramos o más de cocaína, lo que colocó el nivel base del delito en 38.

El cálculo añadió agravantes por su presunto papel como gerente o supervisor de una operación criminal con cinco o más participantes, por el uso de una aeronave no comercial para importar droga y por la posesión de un arma.

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Después de aplicar reducciones por aceptar su responsabilidad y comunicar oportunamente su intención de declararse culpable, el nivel ajustado quedó en 42. El rango recomendado se ubica entre 360 meses de prisión —equivalentes a 30 años— y cadena perpetua, aunque el juez no está obligado a seguir ese cálculo.

“El Jando” también aceptó permanecer detenido sin derecho a fianza hasta que se dicte sentencia y renunció a impugnar su condena, salvo bajo circunstancias específicas.

¿Qué relación tiene “El Jando” con “El Mayo” Zambada?

Núñez Ojeda fue detenido en México el 8 de febrero de 2025. Días después, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo identificó como piloto de confianza de una célula de Los Chapitos y lo vinculó con el traslado de Zambada a Estados Unidos.

La FGR sostuvo posteriormente que confirmó su identidad como piloto hasta 2026, mediante el análisis de huellas dactilares, registros de voz y otros elementos incorporados a sus carpetas de investigación. Esta versión abrió cuestionamientos porque las autoridades federales ya habían mencionado públicamente su posible participación desde febrero de 2025.

El Gobierno mexicano entregó a Núñez Ojeda a Estados Unidos dentro de un grupo de personas requeridas por autoridades de ese país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que la decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad Nacional y que, en ese momento, no se conocía por completo el papel atribuido al detenido en el traslado de “El Mayo”.

Versión sobre el homicidio de Melesio Cuén sigue sin confirmarse

Una publicación periodística atribuyó a “El Jando” una supuesta declaración en la que habría reconocido haber disparado contra el exrector Melesio Cuén durante los hechos del 25 de julio de 2024.

"El Jando" declaró haber recibido instrucciones de Joaquín Guzmán López (hijo de "El Chapo" Guzmán) para atacar a Cuén en la finca San Julián, en Culiacán.



Disparó contra el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), provocándole heridas que derivaron en su muerte pic.twitter.com/4bMDcRgU3U — Rafael Herrera (#LaNetaConRafita) ❤🇲🇽 (@Rafaherrera1983) July 30, 2026

Sin embargo, esa versión se basa en fuentes no identificadas y no forma parte, hasta ahora, de una resolución judicial pública. Las autoridades mexicanas han señalado que Cuén habría sido atacado en el mismo inmueble donde “El Mayo” Zambada fue privado de la libertad, pero las responsabilidades penales siguen bajo investigación.

El acuerdo de culpabilidad conocido se limita al delito de conspiración para traficar cocaína. La corte federal deberá fijar posteriormente la fecha en la que determinará la sentencia contra Núñez Ojeda.

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