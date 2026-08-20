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Yucatán / Mérida

Mentiras, El Musical llegará a Mérida: confirman al elenco completo que se presentará

La exitosa obra Mentiras: El Musical regresa a Mérida en el mes de octubre.

Por Redacción Por Esto!

20 de ago de 2026

1 min

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Mentiras: El Musical llega a Mérida en el mes de octubre
Mentiras: El Musical llega a Mérida en el mes de octubre / Especial

El próximo sábado 3 de octubre, la gira de Mentiras: El Musical, regresará a la ciudad de Mérida, y se ha confirmado quiénes forman parte del elenco que se presentará en el Auditorio La Isla.

Y es que Mentiras: El Musical ha sido uno de los éxitos en México, con giras en todo el país, donde diversos artistas forman parte para interpretar los éxitos de los 80.

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En esta ocasión, son tres fechas en Mérida, Monterrey y Puebla para presentarse durante la primera quince a de octubre.

Durante las tres fechas se rotarán a los actores que interpreten a los personajes, Lupita, Yuri, Daniela, Dulce, Manoela y Emmanuel.

Mentiras: El Musical en Mérida

En la ciudad de Mérida se ha confirmado quiénes serán los seis artistas que se presentarán junto a Mentiras: El Musical.

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  • Emmanuel - Miguel Martínez
  • Itatí Cantoral - Lupita
  • Eleine Haro - Yuri
  • Aitza Terán - Daniela
  • Arantza Muñoz - Dulce
  • Sofía Richy - Manoela

Los boletos para Mentiras: El Musical continúan a la venta y será a las 20:00 horas cuando inicie la función en el Auditorio La Isla de Mérida.

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