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Detienen a dos presuntos responsables del ataque al bar “El Paisa" en Cancún

Los detenidos fueron asegurados durante un cateo realizado en un domicilio de la avenida Prolongación Tulum, en las inmediaciones de la Región 239.

Por Erick Díaz

20 de ago de 2026

1 min

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Una mujer y un menor de edad también fueron asegurados durante el operativo
Una mujer y un menor de edad también fueron asegurados durante el operativo / Erick Díaz

Dos presuntos delincuentes relacionados con el ataque al bar El paisa ubicado en las inmediaciones de la región 228 fueron detenidos esta tarde.

Elementos de la Fiscalía General del Estado en coordinación con elementos de la Policía Estatal de investigación implementarán un ateo al interior de un domicilio ubicado sobre la Avenida prolongación Tulum en las inmediaciones de la región 239.

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De manera preliminar también se refería que una mujer y un menor de edad fueron asegurados por las autoridades aunque no en calidad de detenidos, el lugar quedó asegurado mientras los agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes.

La zona fue acordonada por los elementos policiacos quienes mantuvieron el sitio asegurado en lo que terminaban de recabar información y asegurar el predio

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