“No estoy pidiendo nada regalado”: Extrabajador exige 10 mil pesos de finiquito a la Alcaldía de Campeche

A casi dos meses de haber sido despedido, según él, injustificadamente, Ricardo Ruelas Méndez se manifestó frente a la Alcaldía de Campeche para denunciar que la autoridad municipal se niega a pagarle los 10 mil pesos que, asegura, le corresponden por concepto de liquidación.

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El extrabajador relató que laboraba en el Mercadito de San Francisco cuando sufrió un ataque de ansiedad que lo obligó a ausentarse y recibir atención en el Hospital Psiquiátrico de Campeche. No obstante, afirmó que al regresar encontró que la documentación médica que justificaba su inasistencia ni siquiera fue recibida por el área de Recursos Humanos de la Comuna.

Ruelas Méndez sostuvo que, en lugar de apoyarlo ante su situación, sus superiores le plantearon dos opciones: renunciar o ser enviado como velador a Minas, con una jornada de 9 de la noche a 7 de la mañana. Al considerar injusta esta alternativa, acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, JLCA, donde, según su versión, le indicaron que existían elementos de discriminación laboral al no tomarse en cuenta sus documentos médicos.

El trabajador reveló que firmó su renuncia, pero ahora la Alcaldía no le entrega su finiquito. Explicó que recibió una llamada del jefe de la Oficina de la Presidencia, Eleazar Herrera Vázquez, quien le dijo que acudiera hoy a Recursos Humanos a revisar el pago; sin embargo, al presentarse le informaron que tendría que esperar una semana más.

“Solamente son 10 mil pesos”, lamentó, al señalar que necesita ese dinero para adquirir sus medicamentos y cubrir la renta de la vivienda donde vive con su hermana y dos sobrinas. Reveló que ya le solicitaron desocupar el inmueble debido a que adeuda el pago de la renta.

Ruelas Méndez recordó que durante aproximadamente cinco años trabajó para el Ayuntamiento y que incluso participó en actividades de rescate y protección de perros, además de colaborar en acciones del Parque Ecológico. Por ello, dijo sentirse decepcionado de que, ante su problema de salud, la respuesta de la Comuna haya sido exigirle la renuncia o aceptar un cambio de puesto que consideró incompatible con su tratamiento.

Aunque actualmente ya consiguió otro empleo y obtiene ingresos adicionales bañando perros a domicilio, dijo que sus gastos médicos y familiares han agravado su situación económica.

“Yo no estoy pidiendo nada regalado, solamente mi sueldo, mi finiquito”, reclamó, al solicitar a la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre que ordene agilizar el pago. Incluso pidió que, de ser necesario, se le entregue una parte para cubrir los cinco mil pesos que adeuda de renta.

El extrabajador advirtió que permanecerá en protesta el tiempo que sea necesario, pues aseguró que ya no sabe a dónde acudir y que requiere una respuesta inmediata de la autoridad municipal.

JGH