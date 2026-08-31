Regreso a clases 2026 en Quintana Roo: Miles de estudiantes vuelven a las escuelas por inicio del ciclo escolar

Miles de estudiantes de educación básica regresaron este lunes a las aulas en Quintana Roo con el inicio del ciclo escolar 2026-2027, luego del periodo vacacional de verano.

En los municipios de José María Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas el retorno se realizó con actividades de bienvenida, supervisión de planteles y acciones encaminadas a garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del nuevo periodo académico.

Noticia Destacada SEP lanza “ABC de las emociones” para atender salud mental de adolescentes en escuelas

José María Morelos

En José María Morelos, regresaron a las aulas más de 9 mil 500 alumnos. La ceremonia de inauguración del ciclo escolar se llevó a cabo a las 8:00 de la mañana de este lunes en la escuela secundaria general Andrés Quintana Roo.

La enlace de la Secretaría de Educación de Quintana Roo en el municipio, Minerva Marcelino Sánchez, informó que la matrícula de educación básica alcanzó los 9 mil 788 alumnos, distribuidos en 155 escuelas del municipio.

Señaló que durante las vacaciones de verano se realizaron trabajos para garantizar que el regreso a clases se desarrollara sin contratiempos. Asimismo, destacó que los planteles se mantuvieron sin novedad y no se registraron actos de vandalismo, debido a que los padres de familia estuvieron pendientes de cuidar y resguardar las instalaciones.

En la cabecera municipal, las actividades comenzaron desde las 6:30 de la mañana con el ingreso de alumnos a la secundaria general Andrés Quintana Roo. A las 7:00 de la mañana inició el ingreso de estudiantes en las cuatro escuelas primarias, mientras que a las 8:00 de la mañana comenzaron las actividades en las siete escuelas de educación preescolar.

Más de 9 mil 500 alumnos regresaron este lunes a las aulas en José María Morelos / Lusio Kauil

Tulum

En Tulum, aproximadamente 14 mil 600 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas en 84 planteles de la cabecera municipal y las comunidades.

Durante la ceremonia oficial de inicio de clases, Antonio de la Torre Flota, representante de los Servicios Educativos en Tulum, informó que la cifra corresponde a una estadística preliminar. Precisó que el municipio cuenta con 533 docentes frente a grupo y reconoció su labor, así como la participación de directivos, supervisores, personal de apoyo y padres de familia.

Como parte de las acciones para respaldar la economía familiar, se anunció la distribución de 8 mil 909 paquetes escolares para estudiantes de educación básica. Los apoyos incluyen materiales, útiles, uniformes y otros insumos destinados a reducir parte de los gastos que representa el regreso a clases.

El regreso a clases en Tulum incluyó la entrega de paquetes escolares y libros de texto / Edgar Silva

De la Torre Flota destacó además que, por segundo año consecutivo, los libros de texto fueron distribuidos de manera oportuna para que los alumnos contaran con ellos desde el inicio de las actividades académicas. Para ello, fueron movilizados aproximadamente 67 mil ejemplares hacia los distintos planteles y comunidades del municipio.

El representante educativo transmitió también un mensaje de la secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda Xix Euán, en el que se refrendó el compromiso de acompañar a las comunidades escolares, fortalecer el trabajo docente y procurar mejores condiciones para que los estudiantes estudien en espacios dignos, seguros e incluyentes.

Con el regreso a las aulas, el ciclo escolar 2026-2027 inició formalmente en Quintana Roo, con el reto de garantizar la permanencia, aprendizaje y bienestar de los estudiantes durante el nuevo periodo académico.

Lázaro Cárdenas

Más de 5 mil alumnos de educación básica y 300 docentes regresaron este lunes a las aulas en más de 80 planteles de Lázaro Cárdenas, informó Emilio Jiménez, enlace de la Secretaría de Educación en el municipio.

La matrícula aún es preliminar debido a inscripciones de último momento y reacomodos, por lo que el padrón definitivo se dará a conocer durante la semana.

El regreso a clases inició con retrasos en la entrega de libros de texto gratuitos en las primarias, debido a problemas logísticos. En las secundarias, el material fue recibido oportunamente y se prevé que los ejemplares pendientes lleguen en los próximos días.

Los planteles también reportan necesidades de mobiliario, principalmente pizarrones y alrededor de 400 sillas. Asimismo, se registró un ligero incremento en la matrícula y saturación en los turnos matutinos, mientras que los vespertinos aún cuentan con espacios disponibles.

La ceremonia oficial se realizó en el jardín de niños José María Morelos y comenzó con una hora y media de retraso por la entrega protocolaria de uniformes y mochilas. En el resto de las escuelas, la mayoría de los padres de familia acudió puntualmente a dejar a sus hijos.