Aspirantes seleccionados de la UNAM realizarán marcha para protestar contra nuevo examen

Las movilizaciones previstas para este lunes 3 de agosto en la Ciudad de México tienen como principal punto de atención a Ciudad Universitaria, donde alrededor del mediodía aspirantes seleccionados por la Universidad Nacional Autónoma de México convocaron a una protesta para defender los resultados del proceso de admisión 2026.

Las y los manifestantes rechazan la aplicación de un nuevo examen presencial de control, anunciado por la UNAM después de detectar resultados atípicos y posibles irregularidades en la primera evaluación de ingreso realizada completamente en línea.

La movilización se concentrará en las inmediaciones de la Torre de Rectoría, en la alcaldía Coyoacán. Debido a la llegada de participantes y a posibles recorridos dentro del campus, podrían presentarse afectaciones en los accesos de Ciudad Universitaria y en vialidades cercanas, entre ellas Insurgentes Sur.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana incluyó la protesta en su agenda oficial de movilizaciones sociales.

¿Por qué marchan los aspirantes seleccionados de la UNAM?

El grupo exige que la Universidad respete los lugares obtenidos mediante el examen de admisión original. Los participantes sostienen que quienes respondieron la evaluación sin incurrir en irregularidades no deben asumir las consecuencias de las fallas detectadas en la plataforma o de posibles actos cometidos por otros aspirantes.

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La UNAM decidió aplicar un examen presencial de control a decenas de miles de participantes después de que una comisión especializada revisó los puntajes y encontró un aumento inusual de resultados elevados. La institución argumentó que la nueva prueba busca comprobar los conocimientos y garantizar la equidad del concurso.

Los aspirantes inconformes consideran que la medida genera incertidumbre, retrasa sus inscripciones y pone en riesgo un lugar que ya habían obtenido. La protesta fue convocada como una acción pacífica para solicitar diálogo con las autoridades universitarias.

¿Qué otras movilizaciones habrá hoy en CDMX?

La agenda de este lunes también contempla una concentración de Plataforma 4:20 al mediodía en el Monumento a la Madre, donde se realizará una jornada informativa y una recolección de firmas relacionadas con los derechos de las personas consumidoras de cannabis.

A las 14:00 horas, el colectivo Corazones en Búsqueda llevará a cabo una acción en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en la alcaldía Cuauhtémoc, para recordar a víctimas de desaparición.

También se prevén actividades de exempleados de la extinta Ruta 100, integrantes del Movimiento Plural de Maquineros y personas afectadas por el delito de despojo. Estas acciones se desarrollarán principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez.

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este lunes, 3 de agosto. #CiudadSegura pic.twitter.com/aOK0FEwIAJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 3, 2026

¿Dónde podrían registrarse afectaciones viales?

Los principales problemas de circulación podrían presentarse en Insurgentes Sur y los accesos a Ciudad Universitaria por la movilización de aspirantes de la UNAM.

También se recomienda tomar precauciones en las inmediaciones del Zócalo, Plaza de la República, Monumento a la Madre, avenida Coyoacán, Matías Romero y Paseo de la Reforma, donde existen concentraciones o plantones permanentes.

Las autoridades capitalinas recomendaron anticipar los traslados, consultar los reportes de tránsito y atender las indicaciones de los agentes viales, ya que los recorridos y horarios pueden modificarse durante el día.

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