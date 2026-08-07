Piratas de Campeche cierran temporada con récord histórico y van por la Serie del Sur

Los Piratas de Campeche finalizaron la fase regular de la Liga Mexicana de Béisbol en el tercer lugar de la Zona Sur con récord de 52 victorias y 41 derrotas, para un porcentaje de .559 de efectividad. La organización campechana confirmó una campaña de crecimiento al superar la marca de 47 triunfos conseguida durante la temporada 2025.

El equipo terminó a 12 juegos del primer lugar y consolidó una de sus mejores actuaciones de los últimos años, ya que superó la marca con la que llegó a la postemporada de la campaña pasada.

Los Diablos Rojos, como el mejor equipo de la clasificación general, concluyeron con 64 victorias y 29 derrotas para un porcentaje de .688, cifras que respaldan el dominio que mantuvo desde el inicio de la campaña. Además, cerró con récord de 8-2 en sus últimos diez encuentros, resultado que fortaleció su condición de favorito rumbo a la postemporada.

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Olmecas aseguró la segunda posición con 54 triunfos y 38 descalabros, además de un porcentaje de .587. La novena tabasqueña terminó a 9.5 juegos del liderato y consiguió mantenerse entre los protagonistas durante buena parte del calendario.

Pericos concluyó en la cuarta posición con 50-42 y porcentaje de .543. La novena poblana permaneció en la pelea por los primeros lugares y cerró con balance positivo de 7-3 en sus últimos diez juegos.

Bravos ocupó el quinto puesto con 50-43 y porcentaje de .538, apenas medio juego por debajo de Pericos. Guerreros finalizó en la sexta posición con 48-45 y porcentaje de .516, manteniendo opciones competitivas hasta la recta final.

El Águila y Tigres compartieron el séptimo puesto con 43-50 y porcentaje de .462, mientras que Conspiradores terminó en el noveno lugar con 35-58 y porcentaje de .376. Finalmente, los Leones cerraron en el décimo puesto con 33-58 y porcentaje de .363.

A partir de este sábado, los Piratas de Campeche buscarán llegar a la final de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, al enfrentar a los Pericos en los primeros dos juegos de cuatro, donde los filibusteros quieren llegar a la final de zona y posteriormente pelear contra el campeón de la Zona Norte en la Serie del Rey.