Cinco expresiones en maya para decirle de cariño a tu pareja o amigos

La lengua maya yucateca es una de las mayores herencias culturales de Yucatán y continúa presente en la vida cotidiana a través de palabras, nombres, tradiciones y expresiones que sobreviven entre generaciones.

Además de formar parte de la identidad del pueblo maya, muchas de sus palabras tienen significados relacionados con el afecto, la cercanía y la confianza.

Por ello, algunas personas recurren a expresiones en maya para llamar de una manera especial a su pareja, familiares o amigos, combinando cariño con orgullo por las raíces del Mayab.

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Apodos y expresiones en maya para demostrar cariño

Si buscas una forma diferente de expresar afecto, estas son algunas palabras de origen maya que se utilizan como muestras de cercanía:

Dzipona: término popular utilizado para describir a una mujer muy guapa, atractiva y con curvas pronunciadas. Es una expresión que suele destacar la belleza y apariencia física femenina.

término popular utilizado para describir a una mujer muy guapa, atractiva y con curvas pronunciadas. Es una expresión que suele destacar la belleza y apariencia física femenina. Dziris o Ts’iris: palabra que significa niño pequeño o infante . En algunos contextos puede utilizarse como una forma cariñosa para referirse a alguien joven o de menor edad.

palabra que significa . En algunos contextos puede utilizarse como una forma cariñosa para referirse a alguien joven o de menor edad. Chel: expresión popular usada para llamar a las personas güeras o de cabello claro . Es un apodo que hace referencia principalmente a una característica física.

expresión popular usada para llamar a las personas . Es un apodo que hace referencia principalmente a una característica física. Kixpolita: se utiliza para describir a alguien que tiene el cabello alborotado o despeinado . Es una expresión relacionada con la apariencia de una persona.

se utiliza para describir a alguien que tiene el . Es una expresión relacionada con la apariencia de una persona. Boxito: término usado de forma afectiva o coloquial para referirse a una persona originaria de Yucatán o a alguien de piel morena. Con el paso del tiempo se convirtió en una palabra muy asociada con la identidad yucateca.

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La presencia de estas expresiones demuestra que la lengua maya continúa viva y que sus palabras siguen formando parte de la manera en que los yucatecos expresan identidad, amistad y cariño.

Incorporarlas en conversaciones diarias también representa una forma de valorar y preservar una lengua ancestral del estado.