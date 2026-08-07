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Cinco expresiones en maya para decirle de cariño a tu pareja o amigos

Estas palabras de origen maya forman parte del lenguaje popular de Yucatán y se utilizan para describir características físicas, identidad y rasgos de personas de manera coloquial y afectiva.

Por Redacción Por Esto!

7 de ago de 2026

1 min

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Hay diversos apodos yucatecos que pueden usarse de manera tierna y amistosa
Hay diversos apodos yucatecos que pueden usarse de manera tierna y amistosa / Especial

La lengua maya yucateca es una de las mayores herencias culturales de Yucatán y continúa presente en la vida cotidiana a través de palabras, nombres, tradiciones y expresiones que sobreviven entre generaciones.

Además de formar parte de la identidad del pueblo maya, muchas de sus palabras tienen significados relacionados con el afecto, la cercanía y la confianza.

Por ello, algunas personas recurren a expresiones en maya para llamar de una manera especial a su pareja, familiares o amigos, combinando cariño con orgullo por las raíces del Mayab.

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Apodos y expresiones en maya para demostrar cariño

Si buscas una forma diferente de expresar afecto, estas son algunas palabras de origen maya que se utilizan como muestras de cercanía:

  • Dzipona: término popular utilizado para describir a una mujer muy guapa, atractiva y con curvas pronunciadas. Es una expresión que suele destacar la belleza y apariencia física femenina.
  • Dziris o Ts’iris: palabra que significa niño pequeño o infante. En algunos contextos puede utilizarse como una forma cariñosa para referirse a alguien joven o de menor edad.
  • Chel: expresión popular usada para llamar a las personas güeras o de cabello claro. Es un apodo que hace referencia principalmente a una característica física.
  • Kixpolita: se utiliza para describir a alguien que tiene el cabello alborotado o despeinado. Es una expresión relacionada con la apariencia de una persona.
  • Boxito: término usado de forma afectiva o coloquial para referirse a una persona originaria de Yucatán o a alguien de piel morena. Con el paso del tiempo se convirtió en una palabra muy asociada con la identidad yucateca.
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La presencia de estas expresiones demuestra que la lengua maya continúa viva y que sus palabras siguen formando parte de la manera en que los yucatecos expresan identidad, amistad y cariño.

Incorporarlas en conversaciones diarias también representa una forma de valorar y preservar una lengua ancestral del estado.

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