Claudia Sheinbaum confirma regreso a Quintana Roo para su Segundo Informe de Gobierno

Como parte de su gira por los 31 estados y Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecerá su informe “Honestidad y Resultados” el próximo sábado en este destino turístico.

Con base en la agenda de actividades de la Mandataria federal, el evento se realizará a las 16:00 horas en Malecón Tajamar. Será la actividad más importante de la Presidenta en el Caribe mexicano durante esta gira, donde se espera que presente los avances de los proyectos federales en el estado y el balance del primer año de Gobierno.

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Se prevé la presencia de autoridades estatales, municipales y del Congreso local, entre otros funcionarios.

Antes, ese mismo día, la Presidenta estará en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, Yucatán.

Para el domingo, la jefa del Ejecutivo federal encabezará la conmemoración por el 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en Ciudad de México.

Posteriormente, ofrecerá el informe “Honestidad y Resultados” en Pachuca, Hidalgo.

En un recorrido por Malecón Tajamar aún no es visible la instalación del escenario.

Entre los proyectos de esta administración en Quintana Roo destacan el Puente Vehicular Nichupté, infraestructura hospitalaria y la construcción de vivienda digna para las familias / Especial

Inversiones en el último año en la entidad

Entre las inversiones y proyectos federales que se desarrollan en la entidad destacan los relacionados con infraestructura, salud, vivienda, educación, atención al sargazo y conectividad ferroviaria.

La administración federal concluyó este año la construcción del Puente Vehicular Nichupté e inició el Distribuidor Vial que se construye sobre el bulevar Kukulcán, infraestructura que busca atender parte de los retos de movilidad que enfrenta uno de los principales destinos turísticos del país.

Estas obras representan avances relevantes para mejorar los traslados de habitantes, trabajadores y visitantes, además de fortalecer la conexión entre diferentes zonas de Cancún.

En el rubro de salud se construyen hospitales en diversos puntos de la entidad, con inversiones destinadas a ampliar y modernizar la infraestructura médica del estado.

Los proyectos permitirán incrementar la capacidad de atención y avanzar hacia servicios especializados y de tercer nivel, lo que representaría un cambio significativo para las familias de la entidad.

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La inversión federal en este rubro permitirá reforzar los servicios sanitarios y ampliar las posibilidades de recibir atención especializada sin que los pacientes tengan que trasladarse fuera de la entidad, de acuerdo con el Gobierno federal.

En tanto, el programa “Vivienda para el Bienestar”, mediante el cual el Gobierno de México impulsa acciones para facilitar el acceso a una casa adecuada a familias de Quintana Roo, tiene en marcha la edificación de más de 55 mil unidades en varias ciudades del estado.

Este esquema representa uno de los componentes de la política federal de bienestar y busca atender las necesidades habitacionales de sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a una casa, con acciones que tienen un impacto directo en las familias.