Sheinbaum califica de “exagerado” el presupuesto del INE para 2027; plantea alrededor de 37 mil mdp

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró “exagerada” la propuesta presupuestal que el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó para 2027, año en el que se realizarán elecciones federales y comicios locales en distintas entidades del país.

Durante su conferencia matutina de este viernes 11 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria sostuvo que el presupuesto electoral debería calcularse a partir de lo ejercido en 2024, con la actualización correspondiente por inflación.

Sheinbaum estimó que, bajo ese criterio, los recursos podrían ubicarse en alrededor de 37 mil millones de pesos o ligeramente por encima de esa cifra, frente a los más de 47 mil millones solicitados por el organismo electoral.

¿Cuánto presupuesto pidió el INE para 2027?

El Consejo General del INE aprobó en agosto una solicitud de poco más de 47 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2027.

De ese monto, alrededor de 31 mil millones de pesos estarían destinados a la operación del Instituto y a la organización de las elecciones.

La Presidenta cuestionó la diferencia entre esa cifra y los recursos utilizados durante el proceso electoral de 2024.

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Sheinbaum propone tomar como referencia la elección de 2024

Sheinbaum argumentó que las elecciones de 2027 tendrán características similares a las de 2024, aunque habrá más gubernaturas en disputa.

También subrayó que en 2027 no se realizará una elección presidencial, a diferencia de lo ocurrido en 2024.

Por ello, planteó que la Cámara de Diputados analice cuánto recibió el INE durante ese proceso y actualice el monto con la inflación acumulada de los tres años.

“Se tendría que evaluar cuánto se destinó en 2024 y algo similar para 2027, considerando la inflación”, señaló.

#MañaneradelPueblo. Argumenta la presidenta @Claudiashein que los 44 mil mdp que ha solicitado el @INEMexico son excesivos y que, en comparación con los recursos destinados en 2024 y tomando en cuenta la inflación deberían ser 37 mil mdp pic.twitter.com/8TARDDK4Rf — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 11, 2026

Cámara de Diputados definirá los recursos del INE

La propuesta del organismo electoral todavía deberá formar parte de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 en la Cámara de Diputados.

Los legisladores tienen la facultad de aprobar, modificar o reducir los recursos solicitados por los organismos autónomos.

Sheinbaum sostuvo que el análisis debe considerar las necesidades reales de organización electoral, pero insistió en que, desde la perspectiva del Ejecutivo federal, la cantidad solicitada actualmente por el INE resulta superior a lo necesario.

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