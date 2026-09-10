Clima en Yucatán 11 de septiembre: Probabilidad de lluvias bajará y aumentará el calor este viernes

Durante este viernes 11 de septiembre predominarán las temperaturas calurosas en Yucatán, además de que se mantendrá la probabilidad de chubascos.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este día habrá probables chubascos en Yucatán debido al ingreso de humedad del mar Caribe y el Golfo de México, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie e inestabilidad en altura.

Además, habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del Este-Sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, tornándose del Este-Noreste y Norte en el litoral yucateco.

Durante este jueves se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del centro y occidente del país.



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Este viernes en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 22° C al amanecer.

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Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 24 y 36° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

Si vives en #Mérida, Yucatán, #Cancún, Quintana Roo o en #Campeche capital, consulta en las imágenes las condiciones #Meteorológicas que se prevén para hoy, y los siguientes 3 días pic.twitter.com/asvyLEsrgA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 35° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 23 y 36° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.