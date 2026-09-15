La Adictiva en Mérida: Conoce los puntos de acceso a la Plaza Grande y objetos que NO se podrán ingresar

La noche del 15 de septiembre en Mérida tendrá como uno de sus principales atractivos el concierto de La Adictiva en la Plaza Grande, por lo que las autoridades dieron a conocer los horarios de acceso, los puntos de entrada y las restricciones que deberán tomar en cuenta quienes acudan a celebrar el Grito de Independencia.

El Gobierno de Yucatán informó que desde las 19:00 horas comenzará el acceso a la Plaza Grande, donde se realizarán diversas actividades con motivo de las Fiestas Patrias. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estará a cargo de la vigilancia y de los filtros instalados en los accesos.

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Las actividades en el escenario comenzarán alrededor de las 22:00 horas, con la participación de distintos artistas, música y presentaciones de mariachi, previo al tradicional Grito de Independencia.

¿A qué hora inicia el concierto de La Adictiva en Mérida?

El concierto de La Adictiva por el 15 de septiembre en Mérida está programado para comenzar a las 23:15 horas en la Plaza Grande, después de las actividades previas al Grito de Independencia.

Debido a la concentración de personas que se espera en el Centro Histórico, las autoridades recomendaron tomar en cuenta los accesos establecidos y las restricciones para evitar contratiempos durante el ingreso.

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Estos son los accesos a la Plaza Grande para el concierto de La Adictiva

Las personas que acudirán al concierto podrán ingresar a la Plaza Grande a través de los siguientes puntos:

Calle 59

Calle 64

Calle 65

Calle 58

La SSP realizará revisiones en los accesos como parte del operativo de seguridad para las celebraciones del Grito de Independencia en Mérida.

Objetos que NO podrás ingresar a la Plaza Grande

Para ingresar a la zona de actividades y al concierto de La Adictiva, se deberán respetar las restricciones establecidas por las autoridades. Los siguientes objetos y condiciones estarán prohibidos:

Objetos punzocortantes, como cortauñas, navajas, filos y manoplas .

. Mochilas y bolsas grandes .

. Cinturones con hebillas grandes .

. Envases de cristal .

. Bebidas embriagantes .

. Personas en estado de ebriedad o alcoholizadas.

Por ello, se recomienda acudir únicamente con los artículos indispensables y considerar los filtros de seguridad antes de llegar a la Plaza Grande, para facilitar el acceso y evitar que algún objeto sea retenido.