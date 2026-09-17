¿A qué hora es el Simulacro Nacional 2026? Alerta sonará en más de 80 millones de celulares hoy 19 de septiembre

México realizará hoy sábado 19 de septiembre el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio en el que participarán las 32 entidades del país y que incluirá el envío de una alerta a más de 80 millones de teléfonos celulares.

La actividad comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y ciudadanía ante una eventual emergencia.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el ejercicio se realizará por primera vez en sábado, lo que permitirá una mayor participación desde viviendas y espacios familiares. El Gobierno federal confirmó que el simulacro tendrá distintas hipótesis de sismo según la región del país.

¿A qué hora sonará la alerta del Simulacro Nacional 2026?

La alerta comenzará a las 12:00 horas. Protección Civil indicó que el mensaje llegará a teléfonos celulares y también se activarán sistemas de altavoces en distintas entidades, principalmente en zonas del Pacífico y el centro del país.

Noticia Destacada Segundo Simulacro Nacional 2026 incluye a Yucatán con un sismo de magnitud 7.0 este 19 de septiembre

El objetivo es que las familias aprovechen el ejercicio para revisar rutas de evacuación, puntos de reunión y responsabilidades de cada integrante ante una emergencia real.

Sheinbaum encabezará ceremonia por sismos de 1985 y 2017

Antes del simulacro, a las 7:19 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará una ceremonia con la Bandera Nacional a media asta para recordar a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Posteriormente, una vez concluido el simulacro, se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

⏳ ¡Faltan solo 2 días!



Aprovecha para recorrer tu ruta, identificar obstáculos y acordar con quienes te rodean qué hará cada persona durante el ejercicio.



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Gobernadores de las 32 entidades participarán a distancia para reportar los resultados del ejercicio y evaluar la capacidad de respuesta desplegada en sus respectivos estados.

El simulacro forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la cultura de prevención y mejorar los protocolos de actuación ante desastres.

IO