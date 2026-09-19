Conductor se impacta contra un camellón y termina inconsciente por una hora en Chetumal

Chetumal, 19 de septiembre. Un vehículo particular terminó impactado contra el camellón central de la Calzada del Centenario, entre las calles Benjamín Hill y Ramón Corona, en un hecho que mantuvo en vilo a elementos de la Dirección de Tránsito durante más de una hora, luego de que no lograran despertar al conductor de la unidad tras el percance.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control del vehículo aparentemente tras quedarse dormido al volante, lo que provocó el impacto contra la estructura de concreto que divide los carriles de circulación de la avenida Centenario, una de las vialidades de mayor tránsito en la zona centro de la capital del estado.

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Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Tránsito, quienes intentaron establecer contacto con el hombre para conocer su estado de salud y las circunstancias del percance. Sin embargo, pese a los intentos por despertarlo, la persona permaneció inconsciente dentro de la unidad durante un periodo de aproximadamente una hora, lapso en el que los oficiales presentes en el sitio no lograron obtener respuesta de su parte.

La presencia del vehículo detenido sobre el camellón de la avenida Centenario, así como la movilización de los elementos de tránsito, llamó la atención de automovilistas y peatones que transitaban por la zona durante el tiempo que se prolongó la atención del incidente.

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De acuerdo con la versión de los uniformados el hombre presentaba una intoxicación alcohólica que le hizo caer en un profundo sueño.

Finalmente el hombre fue llevado a las instalaciones de tránsito para su certificación y la unidad remolcada a un corralón.