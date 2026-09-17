Aseguran 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en Guanajuato durante cateo

Autoridades federales y estatales aseguraron aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó este jueves 17 de septiembre que el producto localizado presenta características de diésel, gasolina regular y premium. La cantidad definitiva, así como su procedencia y legalidad, todavía deberán ser determinadas mediante peritajes.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, señaló que el aseguramiento derivó de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades estatales y federales.

¿Qué encontraron durante el cateo en Guanajuato?

La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutada por integrantes del Ministerio Público Federal, con apoyo de personal pericial especializado y autoridades estatales.

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Durante la inspección fueron asegurados 10 tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con la investigación.

La intervención forma parte de una indagatoria por posibles delitos relacionados con el almacenamiento, distribución y otras operaciones con hidrocarburos.

FGR determinará origen y legalidad del combustible

Debido al volumen localizado y a los riesgos asociados con su manipulación, las autoridades indicaron que continuarán las maniobras de medición, identificación y manejo bajo supervisión especializada.

59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.



Durante el cateo, autorizado… pic.twitter.com/UqgzKiLHBa — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) September 17, 2026

El inmueble, los vehículos y el producto asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá ordenar los dictámenes para establecer la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del hidrocarburo.

González Martínez aclaró que el cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no establecen por sí mismos responsabilidades penales.

La Secretaría de Seguridad y Paz señaló que mantendrá la coordinación con autoridades federales para investigar posibles operaciones irregulares relacionadas con combustibles y reducir riesgos para las comunidades y el medio ambiente.

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