SEP alcanza acuerdo para regular uso de celulares en salones de clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alcanzó un acuerdo unánime en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) para restringir y regular el uso de teléfonos celulares en los planteles escolares del país a partir del mes de octubre de 2026.

El anuncio fue emitido por el titular de la SEP, Mario Delgado, detallando que la aplicación de la medida variará según el nivel educativo y la autonomía de cada comunidad escolar.

Habrá una restricción total del uso de celulares durante toda la jornada escolar, buscando disminuir distracciones y priorizar la convivencia física.

Cada plantel escolar construirá sus propias normativas y acuerdos específicos en conjunto con su comunidad educativa.

Las instituciones mantendrán autonomía plena para definir sus reglamentos internos respecto a los dispositivos móviles.