Localizan cuerpo sin vida en el predio conocido como Invasión en Felipe Carrillo Puerto

Encuentran sin vida a un hombre en un predio baldío en la zona de invasión, precisamente en el acceso al Libramiento de Felipe Carrillo Puerto.

Los hechos se registraron la tarde de este viernes en un predio conocido como la Invasión donde fue localizado el cuerpo de una persona sin vida y que todo parece indicar que no presenta signos de violencia.

Al lugar hicieron acto de presencia elementos de la Guardia Nacional, Policía Municipal, elementos de la Policía de Investigación y Peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

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El macabro descubrimiento todo parece indicar que lo hicieron sus familiares quienes al notar la ausencia decidieron emprender su búsqueda. Aunque de acuerdo con los signos que presentaba, todo parece indicar que ya llevaba más de 24 horas de haber fallecido al momento de su localización.

Aunque los familiares, pensando que esta persona aún presentaba signos de vida, decidieron llamar a los paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de confirmar que la persona ya llevaba horas de haber fallecido.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a acordonar el lugar para preservar la escena, luego realizar los trabajos periciales y posteriormente proceder al levantamiento del cadáver.