Motociclista pierde el control en la carretera y muere por el impacto en Felipe Carrillo Puerto

Un motociclista perdió la vida la tarde este viernes al perder el control de la dirección en una curva antes de llegar al poblado de Filomeno Mata y chocar con la valla metálica, provocándole múltiples heridas cortantes en el cuello.

De acuerdo con información preliminar que se pudo indagar, los hechos se registraron la tarde de este viernes en el tramo de la carretera Estatal Hobómpich-Filomeno Mata, cuando fue reportado un aparatoso accidente donde habría perdido la vida un motociclista.

Los primeros en hacer acto de presencia fueron elementos de la Policía Municipal quienes procedieron acordonar el lugar para preservar las escenas del lugar y minutos más tarde arribaron a bordo de una ambulancia para médicos de la Cruz Roja delegación Felipe Carrillo Puerto.

Los paramédicos procedieron a brindarle la atención a la persona que se encontraba tendido a la orilla de la carretera quienes solamente pudieron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

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Ante esta situación se procedió a notificar a la Fiscalía General del Estado por lo que más tarde arribaron al lugar elementos de la policía de investigación y peritos de la fiscalía quienes procedieron a iniciar con las indagatorias necesarias y más tarde se procedió a hacer el levantamiento del cuerpo para que sea trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y se ha determinado la causa real de la muerte de esta persona.

Según datos que se pudo indagar el motociclista circulaba de Sur a Norte con dirección al poblado de Filomeno Mata, por lo que autos kilómetros antes de llegar al poblado al momento de ingresar en una curva perdió el control de la dirección y estrellarse en la valla metálica, resultar seriamente lesionado en el pecho y el cuello perdiendo la vida en el lugar de los hechos.