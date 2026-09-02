Rosa Icela Rodríguez entrega al Congreso Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó este martes al Congreso de la Unión el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que inició formalmente el proceso de revisión legislativa del documento.

La entrega se realizó ante la Mesa Directiva del Congreso, en una jornada que coincidió con el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones correspondiente al 1 de septiembre.

En la sesión estuvieron presentes 91 senadores y 325 diputados, quienes recibieron el informe para comenzar con su análisis en las cámaras del Poder Legislativo.

¿Qué sigue después de la entrega del Segundo Informe de Gobierno?

Con la recepción formal del documento, el Congreso podrá iniciar la glosa del Segundo Informe de Gobierno, proceso mediante el cual legisladores revisan los resultados presentados por el Ejecutivo federal.

Durante esta etapa, las distintas fracciones parlamentarias analizan los avances, cifras y políticas públicas reportadas por la administración de Claudia Sheinbaum.

La entrega del informe también se produjo en el marco del inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones.

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La glosa puede incluir posicionamientos de los grupos parlamentarios, comparecencias de integrantes del gabinete y discusiones sobre los principales rubros del informe.

Congreso inicia nuevo periodo ordinario de sesiones

Con ello, el Congreso abre una etapa legislativa en la que deberá atender, además del análisis del Segundo Informe, distintos temas de la agenda nacional.

#Hoy, en representación de la Presidenta @Claudiashein, entregamos al Congreso de la Unión el #2InformeDeGobierno, como lo mandata la Constitución, con buenos resultados en seguridad, economía, gobernabilidad, migración, programas de bienestar, salud, educación, cultura, deporte,… pic.twitter.com/OvffwzkA7z — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 2, 2026

El documento presentado por Rosa Icela Rodríguez queda ahora a disposición de diputados y senadores para su revisión, mientras continúa el proceso político y legislativo derivado del balance presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

IO