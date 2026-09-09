Hallan túneles para presunto huachicol en Edomex y Nuevo León; uno mide cerca de 100 metros

Autoridades federales y estatales localizaron este martes dos túneles presuntamente utilizados para el robo de combustible, uno en Tultitlán, Estado de México, y otro en Santa Catarina, Nuevo León.

Los hallazgos forman parte de las acciones contra el llamado huachicol, mediante conexiones clandestinas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En el caso de Tultitlán, las autoridades llegaron a un predio de la colonia Bello Horizonte después de recibir una denuncia relacionada con un fuerte olor a hidrocarburo y movimiento de pipas en la zona.

¿Cómo era el túnel localizado en Santa Catarina?

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que durante un cateo en Santa Catarina se encontró un túnel de aproximadamente 100 metros de longitud.

La excavación tenía una manguera de alta presión y estaba conectada a dos tomas clandestinas.

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Dentro del inmueble también fueron asegurados un arma corta, un cargador, 21 cartuchos de diferentes calibres, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, muestras de hidrocarburo, mangueras, documentación y un teléfono celular.

Personal de Pemex procedió a inhabilitar las conexiones irregulares.

¿Qué encontraron en el túnel de Tultitlán?

En Tultitlán, personal de Pemex y autoridades estatales resguardaron el inmueble localizado en la colonia Bello Horizonte.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas y continúan las diligencias para establecer cómo funcionaba la conexión clandestina y quiénes estarían involucrados.

También aseguran combustible en Hidalgo

La FGR informó además de otra intervención en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, donde fueron asegurados 480 litros de probable combustible, 13 tambos y un vehículo.

Estos casos se suman a otros hallazgos de túneles utilizados para llegar a ductos de Pemex.

-En Nuevo León, se realizó cateo con #Pemex, se localizó una excavación hacia un túnel conectado a dos tomas clandestinas. Se aseguró un arma corta, cargador, cartuchos, cuatro vehículos, un tanque cilíndrico, hidrocarburo, mangueras, documentos y el inmueble, quedando todo a… pic.twitter.com/rhJZbQjLtX — FGR México (@FGRMexico) September 8, 2026

En mayo pasado, autoridades localizaron otra excavación de este tipo en Santa Catarina, mientras que en abril cuatro personas murieron en Acolman, Estado de México, tras el derrumbe de un túnel conectado a una toma ilegal.

Tultitlán también cuenta con antecedentes, pues en julio de 2022 la Guardia Nacional localizó otra excavación con una conexión irregular a ductos de Pemex.

IO