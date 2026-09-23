Segundo informe de Estefanía Mercado: Ciudadanos cuestionan seguridad y servicios en Playa del Carmen

Mientras la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Ascencio, destacó en su segundo informe avances en seguridad, obra pública y programas sociales, ciudadanos consultados expresaron una percepción distinta y señalaron problemas por falta de vigilancia, servicios básicos, turismo y actividad económica.

La seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones para habitantes de distintas colonias, quienes refieren un aumento de asaltos a transeúntes, así como robos a viviendas y negocios. Cristóbal Muñoz cuestionó dónde están las 300 patrullas anunciadas por el Ayuntamiento y consideró que las condiciones actuales generan temor entre los habitantes.

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Mercado Ascencio convocó al evento a las 17:00 horas y su mensaje comenzó alrededor de las 19:30. Durante su intervención habló de proyectos para mejorar la vigilancia mediante tecnología, aunque en el discurso no detalló los costos de esas medidas.

Previo al mensaje se presentó un video con las acciones realizadas por la administración municipal. Durante el acto, parte de los asistentes permaneció en las inmediaciones del lugar, mientras los espacios con asientos fueron destinados a invitados que ingresaron mediante códigos QR.

Alfredo Moreno lamentó que se pierdan empleos en el destino / Gustavo Escalante

De acuerdo con las cifras presentadas por la Alcaldesa, su administración ha destinado mil 600 millones de pesos a seguridad pública para incrementar la capacidad operativa y fortalecer la protección ciudadana. También reportó una reducción en el robo de vehículos y cero secuestros.

En materia de infraestructura, informó la colocación de 65 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica. Asimismo, destacó que 36 mil personas fueron beneficiadas mediante un programa alimentario, mientras que 20 mil habitantes recibieron atención en las clínicas “Semillas del Sol”. También mencionó la incorporación de 10 ambulancias y acciones en materia deportiva, movilidad, vivienda y recuperación de espacios públicos.

Teresa González pidió combatir el sargazo en las costas locales / Gustavo Escalante

En contraste con estas cifras, ciudadanos consultados cuestionaron las condiciones que prevalecen en distintas colonias.

Nallely Mendoza consideró que persisten deficiencias en calles, banquetas y alumbrado público, además de problemas de inseguridad. Señaló que, desde su perspectiva, existe temor de caminar por algunas zonas incluso durante el día debido a los asaltos.

María del Carmen Valle afirmó que la administración municipal no ha cumplido con las expectativas generadas durante la campaña. Entre las deficiencias que identificó mencionó la acumulación de basura y las inundaciones durante las lluvias, que atribuyó a la falta de mantenimiento de los pozos pluviales.

María del Carmen Valle denunció acumulación de basura en las vías / Gustavo Escalante

Alfredo Moreno señaló que la percepción de inseguridad también afecta al turismo y vinculó la situación con el recale de sargazo. A su juicio, la falta de atención oportuna al fenómeno contribuyó al deterioro de la actividad turística y a la pérdida de empleos.

El comerciante José Luis García afirmó que el cobro de derecho de piso ha provocado el cierre de negocios que ya no pueden continuar con sus actividades. También acusó a inspectores y personal municipal de ejercer presiones económicas sobre los establecimientos.

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El comerciante Elías Gómez coincidió en señalar un incremento de la extorsión y aseguró que pequeños negocios de distintas colonias han cerrado. Consideró que las condiciones económicas y de seguridad han afectado a los negocios.

Teresa González cuestionó las prioridades de inversión del Ayuntamiento y consideró que la menor afluencia turística ha afectado la economía local. Como ejemplo, mencionó la construcción de un arco sobre la Carretera Federal, cuya inversión estimó en 40 millones de pesos, y sostuvo que esos recursos debieron destinarse a la atención de las playas.