“Tenemos que sentarnos en el piso": Pasajeros denuncian falta de asientos y espacios dignos en la Terminal 2 del Aeropuerto de Cancún

Pasajeros que volarían a Ciudad de México, Querétaro y Monterrey se quejaron de la falta de espacios dignos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC).

“Tenemos que sentarnos en el piso porque solo hay unas 20 sillas en toda la zona. Nos faltan dos horas para poder acceder a la zona de embarque, y eso es mucho tiempo para estar de pie”, dijo el pasajero Abraham Rentería, secundado por Eleonor Castro, quienes esperaban frente a los módulos de documentación tras realizar los trámites respectivos.

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Se pudo observar a jóvenes, mujeres con niños y adultos mayores sentados en el piso por falta de asientos para esperar, previo a pasar a las salas para abordar. De la misma manera, personal de seguridad, de la Guardia Nacional u otros servicios deben permanecer largas jornadas de pie.

Los usuarios han expresado su frustración por la falta de espacios adecuados para esperar a pasajeros y la información insuficiente sobre el tiempo de llegada de vuelos. Además, han reportado problemas con el estacionamiento, incluyendo tarifas elevadas y fallas en las máquinas de cobro.

Mientras, directivos del AIC anuncian con bombos y platillos que la Terminal 1 iniciará operaciones a finales de este año con una capacidad de 10 posiciones para aeronaves y una capacidad para atender a un promedio de 8 millones de pasajeros.

El proyecto que forma parte de los planes de infraestructura de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) contempla su operación antes de que finalice el año, en tanto las otras obras de infraestructura y nuevos proyectos estarían concretándose en el 2028 y 2029.

Carlos Trueba Troll, director de la terminal en Cancún, indicó que el proyecto forma parte de las obras que se realizan para mantener al aeropuerto por encima de la demanda que registra el destino en su operación anual.

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“El aeropuerto nunca ha estado por abajo de la demanda; siempre ha estado por arriba”, explicó el directivo, al señalar que el objetivo es mantener esta condición mediante las inversiones y obras de ampliación que se encuentran en marcha.

Aseguró que los trabajos están siendo ejecutados bajo un esquema que busca evitar afectaciones a los usuarios, por lo que la operación cotidiana del aeropuerto continuará desarrollándose de manera regular mientras avanzan las obras.

En materia de pasajeros, se reconoce una reducción en el flujo turístico asociada a diversos factores, pero comentó que se espera una recuperación importante del tráfico de pasajeros entre la última semana de noviembre y las primeras semanas de diciembre.