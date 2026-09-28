Muere famosa presentadora de televisión tras perder la lucha contra el cáncer cerebral

La tarde de este lunes 28 de septiembre, se ha confirmado el fallecimiento de la conductora de televisión Angela Stribling, quien perdió la vida a los 58 años de edad, tras una fuerte batalla contra el cáncer cerebral.

Angela Stribling fue reconocida por su trabajo en la cadena BET y por la carrera que logró tener en la industria del entretenimiento y la comunicación en Estados Unidos.

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El fallecimiento de la conductora, fue revelado por su esposa, quien despidió a su pareja con un emotivo mensaje en las redes sociales, donde habló del dolor que sentía por perder a su pareja.

¿De qué murió la conductora Angela Stribling?

La muerte de la conductora sucedió el pasado sábado 26 de septiembre, esto por las complicaciones que enfrentó en su lucha contra el cáncer cerebral, enfermedad que padeció los últimos dos años.

De acuerdo con las declaraciones de Ken Washington, esposo de la conductora, ella perdió la vida en su casa, acompañada de su hermana y por él.

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Durante sus últimos años, Angela Stribling había estado en la conducción de su propio programa de radio, aunque también prestó su voz para algunos anuncios de diferentes marcas, entre ellas Mercedes-Benz.

El esposo de Angela Stribling, se tomó un momento para despedir a su pareja con un emotivo mensaje: “Angela siempre veía lo bueno en las personas. Estuvimos casados durante cuatro maravillosos años, y ella cambió mi vida para mejor en todos los sentidos posibles”

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