Claudia Sheinbaum confirma solicitud de extradición contra Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos la extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal.

La mandataria explicó que la petición forma parte de una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene desde hace tiempo y que ahora se encuentra dentro de los procedimientos de cooperación judicial entre ambos países.

“Es parte de una investigación que viene de hace tiempo de la Fiscalía General de la República”, señaló Sheinbaum al referirse al caso.

Pereyra se encuentra en territorio estadounidense y enfrenta señalamientos de la FGR por su presunta participación en hechos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

¿Por qué México pide la extradición de Linda Cristina Pereyra?

La solicitud se deriva de una investigación abierta por autoridades mexicanas y busca que Pereyra sea presentada ante la justicia en México para responder por los delitos que le atribuye la Fiscalía.

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Hasta ahora, la Presidencia no detalló en qué etapa procesal se encuentra la petición ni cuándo podría recibir respuesta formal del Gobierno estadounidense.

Sheinbaum se limitó a confirmar que el procedimiento existe y que corresponde a una indagatoria previa de la FGR.

Extradición ocurre en medio de reclamos de México a Estados Unidos

La petición contra Linda Cristina Pereyra se produce en un contexto de reclamos del Gobierno mexicano por solicitudes de extradición que, de acuerdo con la información difundida, no han sido atendidas favorablemente por Estados Unidos en meses recientes.

Entre los casos mencionados se encuentra el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El Gobierno de México ha insistido en que la cooperación en materia de seguridad y justicia debe operar bajo criterios de reciprocidad entre ambas naciones.

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🚨 SE LE ACABÓ LA FIESTA a la esposa de García Luna que gozaba de lujos, casas y joyas con los millones que se robó el Narco Panista de su esposo



Afirma nuestra PresidentA @Claudiashein que hay un pedido de que la detención con fines de extradición de… pic.twitter.com/pfCdunsHN6 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 4, 2026

¿Qué relación tiene el caso con Genaro García Luna?

Linda Cristina Pereyra es esposa de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

La investigación que enfrenta Pereyra es independiente de la situación jurídica de su esposo y deberá resolverse conforme a las acusaciones y pruebas que presente la FGR.

Por ahora, las autoridades mexicanas esperan que Estados Unidos procese formalmente la solicitud de extradición para determinar los siguientes pasos del caso.

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