Asesinan a Valentín Lavín, alcalde de Temoac, dentro del Palacio Municipal de Morelos

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 22 de julio dentro de las instalaciones del Palacio Municipal.

Tras la agresión, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en la región oriente de Morelos para localizar a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el fallecimiento del alcalde e inició las diligencias correspondientes. Personal de la Fiscalía Regional Oriente realizó el levantamiento del cuerpo y comenzó la recolección de indicios dentro del inmueble.

¿Cómo ocurrió el asesinato del alcalde de Temoac?

El ataque ocurrió durante la mañana dentro de la Presidencia Municipal de Temoac. Los primeros reportes señalan que hombres armados ingresaron al edificio y dispararon contra el alcalde.

Después de la agresión, los responsables escaparon, lo que provocó la movilización de corporaciones policiales y elementos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

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La zona fue acordonada para permitir los trabajos de peritos en criminalística. La Fiscalía señaló que agotará todas las líneas de investigación para establecer el motivo del homicidio, identificar a los autores materiales y determinar si existieron otras personas involucradas.

Las autoridades deberán revisar cámaras de videovigilancia, entrevistar a trabajadores y testigos, además de realizar análisis balísticos para reconstruir el ataque.

¿Quién era Valentín Lavín Romero?

Valentín Lavín Romero gobernaba Temoac para el periodo 2025-2027 y llegó al cargo bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México.

El político ya había encabezado anteriormente el Ayuntamiento de Temoac entre 2019 y 2021. Después volvió a competir en las elecciones de 2024 y obtuvo nuevamente la Presidencia Municipal.

Temoac se localiza en la región oriente de Morelos y está integrado por comunidades como Amilcingo, Huazulco y Popotlán.

Alcalde sobrevivió a un atentado en enero

El asesinato ocurrió casi seis meses después de un primer ataque armado contra Lavín Romero.

El 31 de enero de 2026, el alcalde circulaba junto con su esposa por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, en Jantetelco, cuando sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon contra su vehículo.

Lavín Romero sufrió una herida y fue trasladado a un hospital, donde se reportó fuera de peligro. Días después solicitó una licencia temporal para separarse del cargo mientras continuaba su recuperación.

La Fiscalía de Morelos deberá establecer si el atentado de enero está relacionado con el asesinato cometido este miércoles.

#ÚltimaHora | El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado este miércoles tras ser víctima de un ataque armado perpetrado al exterior de la Presidencia Municipal, apenas un minuto después del mediodía. pic.twitter.com/pC21hdslC3 — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) July 22, 2026

Despliegan operativo para buscar a los responsables

La Mesa de Coordinación Estatal activó un operativo de búsqueda en carreteras, accesos y comunidades cercanas a Temoac.

Las autoridades no han informado cuántas personas participaron en el ataque ni qué tipo de armas utilizaron. Tampoco se ha dado a conocer si el alcalde contaba con protección después del atentado ocurrido en enero.

La Fiscalía aseguró que continuará con las investigaciones hasta esclarecer el homicidio y determinar las posibles causas del ataque contra el presidente municipal.

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