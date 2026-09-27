Pierde la vida en el hospital hombre baleado en residencial Turquesa de Cancún

Debido a la gravedad de sus lesiones, el habitante del fraccionamiento Residencial Turquesa que recibió un disparo frente a su domicilio la tarde del sábado, perdió la vida horas después en el Hospital General, mientras continúan las investigaciones para tratar de localizar al responsable de perpetrar este ataque.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias en las primeras horas de este domingo para retirar el cuerpo del área del mortuorio del Hospital General, como parte del procedimiento, luego de que el personal médico dio a conocer que el paciente murió por un disparo en el pecho.

El ahora occiso fue identificado con el nombre Cristian, quien contaba con 33 años, de acuerdo a los datos que proporcionó su pareja, sin que se haya dado a conocer las actividades que realizaba y el posible móvil de la agresión.

Los hechos ocurrieron frente al domicilio de la víctima en la calle cerrada Piedra Volcánica, en el fraccionamiento Residencial Turquesa, en la Supermanzana 249.

El personal médico del Hospital General reportó que el paciente ingresó al área de urgencias alrededor de las 18:35 horas del sábado con una herida por proyectil de arma de fuego en el lado izquierdo del tórax, lo cual ocasionó su muerte posteriormente.

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Los primeros reportes señalaron que un sujeto atacó a balazos a la víctima, cuando se encontraba frente a su domicilio en compañía de un familiar, quien sufrió una crisis nerviosa, debido a la impresión que sufrió por presencia la agresión y tuvo que ser trasladado también al mismo hospital.

De esta manera, después del reporte de los disparos, paramédicos trasladaron al herido de bala en una unidad y a su familiar en otra ambulancia, para ser atendido por un posible preinfarto.

Las primeras versiones señalaron que el agresor huyó en una motocicleta, con la ayuda de un cómplice, en dirección hacia el fraccionamiento Villas del Mar, lo que ocasionó una intensa movilización policíaca, sin que fueran localizados.

Elementos de la FGE continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de esta agresión que se convirtió en un homicidio. Familiares de la víctima realizaron este domingo los trámites para recibir el cuerpo para los trámites funerarios.