México y Cuba buscan reanudar envíos de petróleo de Pemex; embajador explica por qué se suspendieron

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, informó que se trabaja para reanudar los envíos de petróleo y combustibles mexicanos a la isla, suspendidos durante 2026 ante las amenazas de aranceles del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

En entrevista con la agencia EFE, realizada en la Embajada de Cuba en la Ciudad de México, el diplomático explicó que los suministros se efectuaban mediante un acuerdo comercial entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y una empresa cubana.

Martínez Enríquez aseguró que Cuba realizaba los pagos correspondientes a los combustibles recibidos, pero reconoció que el convenio dejó de operar durante este año.

Cuba busca retomar los envíos de petróleo desde México

El representante diplomático señaló que ambos países mantienen conversaciones para recuperar el suministro energético, aunque no precisó una fecha para su posible reanudación.

"Se está trabajando en retomar esos envíos energéticos", afirmó.

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Martínez Enríquez explicó que las exportaciones de combustible se realizaban bajo un esquema comercial y sostuvo que Cuba cumplía regularmente con los pagos establecidos.

Sin embargo, confirmó que actualmente la isla no recibe combustibles procedentes de México mediante ese acuerdo.

El embajador tampoco detalló los volúmenes de petróleo que podrían enviarse ni las condiciones bajo las cuales se retomaría el convenio.

¿Por qué México suspendió los envíos de petróleo a Cuba?

La suspensión de los suministros ocurrió en medio de las presiones comerciales ejercidas por Estados Unidos contra los países que abastecen de combustibles a Cuba.

A principios de 2026, el Gobierno mexicano reconoció que había detenido los envíos para evitar la posible aplicación de aranceles por parte de Washington.

La medida se produjo en un contexto de restricciones energéticas para la isla, que anteriormente recibía suministros procedentes de Venezuela.

A finales de 2025, México se había convertido en uno de los principales abastecedores de petróleo y derivados para Cuba, de acuerdo con los reportes sobre el comercio energético bilateral.

México mantiene ayuda humanitaria y cooperación con Cuba

Pese a la suspensión de los envíos de combustibles, el embajador destacó que la cooperación entre México y Cuba continúa en otros sectores.

Entre ellos mencionó el suministro de fertilizantes mexicanos para apoyar actividades agrícolas en la isla, así como la participación de médicos cubanos en comunidades rurales mexicanas.

Martínez Enríquez calificó la relación bilateral como cercana y destacó los vínculos históricos entre ambos países.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido la continuidad de la ayuda humanitaria a Cuba como parte de la política exterior mexicana.

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¿Cuándo podrían reanudarse los envíos de Pemex a Cuba?

Aunque el embajador confirmó que existen gestiones para recuperar las exportaciones energéticas, no anunció una fecha para reiniciar las operaciones comerciales.

Tampoco informó si Pemex y la empresa cubana involucrada han alcanzado un nuevo acuerdo o si se modificarán las condiciones del convenio anterior.

El diplomático reiteró que la intención es mantener la cooperación económica y energética con México, pese a las restricciones comerciales derivadas de la política estadounidense hacia Cuba.

Por ahora, la posible reanudación de los envíos de petróleo permanece en etapa de gestiones, sin que exista un anuncio oficial sobre nuevos cargamentos o volúmenes de suministro.

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