Automovilista queda atrapado en calle inundada en Puebla | VIDEO

Durante este miércoles 7 de octubre de 2026, se registraron fuertes lluvias en el municipio de Cuautlancingo, en la zona metropolitana de Puebla. Por las precipitaciones, varias calles quedaron inundadas lo que generó afectaciones viales, como fue el caso de una automovilista que quedó atrapada dentro de su vehículo.

Fue en la colonia Bello Horizonte en donde un vehículo quedó atrapado por las inundaciones que se presentaron a lo largo de la ciudad. Debido a la altura del agua, vecinos tuvieron que acercarse para brindar ayuda y sacar a la conductora del auto; quedando captado en video toda la situación.

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Así fue como un auto quedó atrapado en una calle inundada

El vehículo se encontraba circulando sobre las calles de la colonia Bello Horizonte en el municipio de Cuautlancingo. El nivel del agua superó la altura de los neumáticos, lo que provocó que el motor de la unidad se apagará por completo, imposibilitando que la conductora pudiera salir.

Debido al nivel del agua, la automovilista no podía moverse a un lugar seguro. Ante la situación, vecinos se acercaron para brindar apoyo y ayudar a la mujer a salir de su auto, bajando por el cofre del automóvil; el momento quedó captado en cámara y fue compartido en redes sociales.

⛈️🚨 Una automovilista quedó atrapada en una calle inundada de la colonia Bello Horizonte, en Cuautlancingo. Ante la desesperación, vecinos la ayudaron a salir del vehículo por una de las ventanas. Se recomienda no transitar por la zona y circular con precaución en las calles aledañas. — Imagen Poblana (@ImagenPoblana) October 7, 2026

La situación generó la reacción de usuarios que mostraron su sorpresa al notar la posición en la que el vehículo quedó. El clip de tan solo unos segundos se volvieron virales en redes sociales.

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