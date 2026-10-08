Caen 5 personas de una red de extorsión: se hacían pasar por Ministros de la Suprema Corte, gobernadores y alcaldes

Cinco personas fueron detenidas en el Estado de México por su probable participación en una red de extorsión que presuntamente suplantaba la identidad de funcionarios y actores políticos para obtener dinero, información sensible y beneficios laborales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fueron detenidos Luis “N”, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como Agustín Arturo “N”, quien se desempeñaba como escolta. Todos fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y permanecen bajo prisión preventiva justificada.

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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el grupo habría operado desde una residencia ubicada en el fraccionamiento La Providencia, en Metepec, desde donde presuntamente contactaba a políticos, funcionarios públicos y empresarios de distintas entidades.

Así operaba la red de suplantación y extorsión

Las indagatorias establecieron que los presuntos integrantes de la organización obtenían números telefónicos personales mediante la red de relaciones que Luis “N” habría construido durante su paso por distintos cargos en la administración pública.

Posteriormente, contactaban a sus posibles víctimas mediante llamadas y mensajes en los que se hacían pasar inicialmente por secretarios particulares de funcionarios de alto nivel. Con ese argumento, solicitaban datos personales o información relacionada con agendas, dependencias y otros servidores públicos.

En una segunda etapa, otro integrante se comunicaba con la víctima haciéndose pasar por el supuesto funcionario y le solicitaba apoyo económico para asuntos relacionados con operaciones políticas, agilización de pagos, incorporación de personas a estructuras administrativas o contratación de servicios.

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Para reforzar el engaño, utilizaban números telefónicos con fotografías, nombres, logotipos y otros elementos que aparentaban corresponder a instituciones gubernamentales u organizaciones políticas.

La investigación también detectó el uso de inteligencia artificial para imitar las voces de personas que presuntamente eran suplantadas. Además, generaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios para posteriormente enviarlas a las víctimas y aumentar la credibilidad del engaño.

Luis “N” tuvo cargos públicos en Michoacán

La SSPC señaló que Luis “N” ocupó los cargos de Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, además de desempeñarse en otras posiciones dentro de la administración pública.

Las autoridades sostienen que esa experiencia le habría permitido conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y el Gobierno federal.

También cuenta con antecedentes por peculado y habría sido inhabilitado en Michoacán, según la información difundida por la SSPC.

Tras las investigaciones, la Fiscalía del Estado de México estableció en grado de probabilidad la participación de los cinco detenidos en los actos de extorsión mediante suplantación de identidad.

Los acusados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya y quedaron a disposición de la autoridad judicial. El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso, con prisión preventiva justificada como medida cautelar.