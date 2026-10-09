Acapulco bajo el agua: Inundaciones y deslaves se registran tras fuertes lluvias (VIDEOS)

Las lluvias no dan tregua en el país, especialmente en Acapulco que ha sufrido en las últimas horas inundaciones y deslaves en varias zonas.

Y es que el famoso puerto ha sido duramente golpeado por el paso del huracán Simón.

¿Por qué se registraron lluvias, inundaciones y deslaves en Acapulco?

Las intensas precipitaciones han desbordado la capacidad de drenaje, inundando vialidades principales como la Costera Miguel Alemán, el Barrio La Fábrica y la periferia del Mercado Central.

Entre las imágenes más impactantes que ha dejado Simón destacan las corrientes que arrastraron decenas de vehículos que quedaron completamente cubiertos y sumergidos por el agua.

✅ #ACAPULCO | SIMÓN INUNDÓ EL PUERTO, 29 AÑOS DESPUÉS DE PAULINA Las lluvias de Simón anegaron vialidades de la Costera, Cuauhtémoc, la Zona Diamante y la carretera a Puerto Marqués, con autos varados, deslaves y cortes de luz 🌧️ La fecha coincide con el aniversario de Paulina, que tocó tierra aquí el 9 de octubre de 1997 como categoría 4; Simón no tocó tierra en Guerrero y sus efectos fueron por bandas de lluvia ⚠️ — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) October 9, 2026

¿Qué medidas tomaron las autoridades ante fuertes lluvias en Acapulco?

Las autoridades han habilitado 34 refugios temporales mientras persisten los pronósticos de más lluvia. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de una mujer debido a una descarga eléctrica en medio de la tormenta.