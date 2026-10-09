Huracán Simón se intensifica en el Pacífico; prevén lluvias fuertes en CDMX y Edomex este 9 de octubre

El Huracán Simón continuará su proceso de intensificación frente a las costas del occidente de México este viernes 9 de octubre de 2026, con lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, mientras que la Ciudad de México y el Estado de México registrarán precipitaciones fuertes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte de las 6:00 horas, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que la circulación del ciclón provocará lluvias de hasta 250 milímetros en algunas zonas del Pacífico, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Por otra parte, canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México favorecerán las precipitaciones en entidades del centro, norte, oriente y sureste del país.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este viernes 9 de octubre?

El SMN pronosticó lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros para la Ciudad de México y zonas del centro y suroeste del Estado de México, principalmente durante la tarde, acompañadas de descargas eléctricas.

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Para la capital del país se espera una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados, con cielo nublado y ambiente fresco a templado.

En Toluca se prevén temperaturas mínimas de 10 a 12 grados y máximas de 18 a 20 grados.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

En otras entidades del centro, Puebla tendrá lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y el sur de Guanajuato registrarán precipitaciones fuertes.

Huracán Simón provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Huracán Simón continuará su intensificación en el océano Pacífico, con efectos principalmente en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Para las costas y el oeste de Guerrero, así como la costa y el este de Michoacán, se pronostican lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros.

En Colima se esperan precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros, mientras que en el este y sur de Jalisco podrían registrarse lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, así como oleaje de 3.5 a 4.5 metros en los litorales de Guerrero y Michoacán.

El SMN alertó que estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves, caída de árboles y afectaciones a las actividades marítimas.

Debido al #Huracán #Simon, se pronostican #Lluvias torrenciales en zonas de #Guerrero y #Michoacán. Se prevé que #Simon siga intensificándose rápidamente y llegue a huracán mayor, mientras se aproxima a costas del occidente de #México. Más detalles, aquí. ⤵️ https://t.co/HSMkfpmpQx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

¿Qué otros estados tendrán lluvias este 9 de octubre?

El pronóstico también contempla lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, mientras que Veracruz registrará precipitaciones muy fuertes.

En estados como Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas.

Por otra parte, el Huracán Isaías continuará su desplazamiento hacia el este-noreste en el océano Atlántico, por lo que se alejará de las costas nacionales y dejará de afectar al territorio mexicano.

El SMN recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales, debido a que las lluvias podrían ocasionar inundaciones y reducción de visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

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