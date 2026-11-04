Golpe al crimen en Sinaloa: aseguran 15 armas largas y más de mil 600 cartuchos en operativos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre el aseguramiento de 15 armas largas, mil 681 cartuchos y cinco vehículos durante dos operativos realizados en Sinaloa, como parte de las acciones federales para combatir a las organizaciones criminales.

A través de su cuenta oficial de X, la dependencia detalló que los despliegues se realizaron en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, comunidades del municipio de Culiacán, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades estimaron que los aseguramientos representan una afectación económica superior a 6.1 millones de pesos para los grupos delictivos que operan en la entidad.

¿Qué aseguraron las fuerzas federales en Sinaloa?

De acuerdo con el reporte oficial, durante las intervenciones se decomisaron cinco vehículos, 15 armas largas, 30 cargadores y mil 681 cartuchos de diferentes calibres.

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Los elementos federales también localizaron marihuana, equipo táctico y dispositivos de comunicación que presuntamente eran utilizados por integrantes de organizaciones criminales.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones buscan reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos mediante el retiro de armamento y otros recursos.

¿Qué pasará con los operativos de seguridad en Sinaloa?

El Gobierno federal señaló que mantendrá los despliegues coordinados entre las instituciones de seguridad para combatir las actividades de las organizaciones criminales que operan en Sinaloa.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad de Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, realizaron dos operativos en las inmediaciones de Caminaguato y El Tepuche, donde aseguraron cinco vehículos, 15 armas largas, 30 cargadores, 1,681 cartuchos de diferentes calibres, marihuana, equipo táctico y de comunicación. Estos aseguramientos representan una afectación económica de más de 6.1 millones de pesos para los grupos delictivos y permiten reducir su capacidad operativa. Mantenemos las acciones coordinadas en la entidad para retirar armamento de circulación, debilitar a las organizaciones criminales y avanzar en la pacificación de Sinaloa. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 4, 2026

Asimismo, reiteró que el objetivo es retirar armas de circulación y avanzar en las acciones de pacificación de la entidad.

En su mensaje, el Gabinete de Seguridad no precisó si hubo personas detenidas durante estos dos operativos.

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