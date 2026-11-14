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Detienen en Guadalajara a “Raptor” o “Lucifer”, presunto jefe operativo de grupo criminal en Jalisco y Colima

El Gabinete de Seguridad informó la captura de Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”, durante un operativo coordinado en Guadalajara. Tenía una orden de aprehensión por tentativa de homicidio.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

14 de nov de 2026

2 min

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Giancarlo “N” presuntamente desempeñaba funciones de mando operativo en una organización criminal que tiene presencia en ambos estados
Giancarlo “N” presuntamente desempeñaba funciones de mando operativo en una organización criminal que tiene presencia en ambos estados / Gabinete de Seguridad federal

Una operación coordinada entre autoridades federales y estatales permitió detener en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo “N”, conocido con los alias de “Raptor” o “Lucifer”, señalado por el Gabinete de Seguridad como presunto jefe operativo regional de un grupo delictivo con presencia en Jalisco y Colima.

De acuerdo con el reporte oficial difundido a través de la cuenta de X del Gabinete de Seguridad, el detenido era identificado como un generador de violencia de segundo nivel y contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

¿Quién es “Raptor” o “Lucifer”, detenido en Guadalajara?

Las autoridades señalaron que Giancarlo “N” presuntamente desempeñaba funciones de mando operativo en una organización criminal que tiene presencia en ambos estados.

Según el comunicado, su captura representa un golpe a la estructura de mando y a las capacidades operativas del grupo delictivo.

Sin embargo, la información oficial no precisa el nombre de la organización a la que estaría vinculado ni ofrece detalles adicionales sobre las investigaciones en su contra.

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¿Qué dependencias participaron en el operativo?

El despliegue fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

En las acciones también participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la FGR y la Policía de Tlaquepaque.

El Gabinete de Seguridad destacó que el trabajo de inteligencia fue fundamental para ubicar y detener al presunto operador criminal. Además, aseguró que la intervención se realizó sin efectuar disparos.

La captura se suma a las acciones de coordinación entre corporaciones federales y estatales para localizar a personas con órdenes de aprehensión y debilitar las estructuras operativas de grupos delictivos.

IO

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