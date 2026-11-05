Explosión en Ixtapaluca deja 16 lesionados atendidos por IMSS-Bienestar; 3 están graves

El IMSS-Bienestar informó que 16 personas recibieron atención médica tras la explosión registrada en la colonia Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, de las cuales tres se encuentran en estado grave y seis permanecen delicadas.

Mediante una tarjeta informativa difundida este jueves 5 de noviembre, la institución detalló que los lesionados fueron atendidos en dos unidades hospitalarias del Estado de México, donde se activaron los protocolos correspondientes para brindar asistencia médica.

El organismo señaló que mantiene vigilancia sobre la evolución de los pacientes hospitalizados y que cuenta con personal especializado para atender las lesiones derivadas del incidente.

¿Cuál es el estado de salud de los lesionados por la explosión en Ixtapaluca?

El IMSS-Bienestar precisó que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca atiende a nueve pacientes, ocho adultos y un menor de edad.

De ese total, tres personas se reportan en estado grave, mientras que las otras seis permanecen delicadas.

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La institución indicó que los pacientes están bajo vigilancia médica y reciben atención de equipos multidisciplinarios de Urgencias, Terapia Intensiva, Pediatría y Cirugía, entre otras especialidades.

¿En qué hospitales reciben atención las víctimas de la explosión?

Por otra parte, el Hospital General de Zoquiapan “Dr. Pedro López” brindó atención a siete personas, de las cuales dos necesitaron hospitalización.

Las otras cinco recibieron asistencia médica sin requerir ingreso hospitalario, de acuerdo con el reporte oficial.

El IMSS-Bienestar agregó que ambas unidades mantienen sus protocolos de atención activos y están coordinadas para recibir a más personas en caso de ser necesario.

#IMSSBienestar brinda atención médica a 16 personas lesionadas por la explosión registrada en la colonia Cuatro Vientos, en Ixtapaluca, Estado de México, en dos unidades hospitalarias. En el Hospital General de Zoquiapan se atendió a siete personas, mientras que en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen nueve pacientes, tres de ellos reportados graves. Los equipos médicos mantienen vigilancia y atención especializada, así como acompañamiento a sus familiares. — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) November 5, 2026

Finalmente, aseguró que continuará con el seguimiento de los lesionados y proporcionará atención médica gratuita, además de acompañamiento a sus familiares.

El comunicado no precisó las causas de la explosión ni informó sobre posibles fallecimientos.

IO