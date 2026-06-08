Detienen en Puebla a “la Tripa”, presunto líder del Comando Tlahuica y cercano a Cuauhtémoc Blanco

Autoridades federales detuvieron en Puebla a Homero “N”, alias “la Tripa”, identificado como presunto líder de una célula delictiva con operaciones en Morelos y señalado por su cercanía con el diputado federal de Morena y exgobernador morelense, Cuauhtémoc Blanco.

De acuerdo con la información oficial, la ubicación del presunto líder criminal derivó de una denuncia ciudadana. A partir de ese reporte, elementos de seguridad implementaron vigilancias fijas y móviles que permitieron localizarlo en calles de San Pedro Cholula.

“La Tripa” fue interceptado mientras circulaba a bordo de un vehículo, acompañado de una mujer identificada como Sandra “N”. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica.

¿Qué le aseguraron a “la Tripa” durante su detención?

Durante la revisión, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta, dosis de mariguana y crystal, una identificación apócrifa y el vehículo en el que se trasladaban los detenidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Homero “N” es señalado como líder del Comando Tlahuica, grupo delictivo con presencia en Morelos.

Noticia Destacada Detienen a tres hombres por robo a casas en en Gustavo A. Madero

De acuerdo con la dependencia, dicha célula estaría relacionada con delitos como homicidio y extorsión en distintos municipios de la entidad.

¿Dónde operaba el Comando Tlahuica en Morelos?

Las autoridades federales ubican al Comando Tlahuica con operaciones en municipios como Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla y Zacualpan.

La detención de “la Tripa” ocurre en medio de las acciones federales contra grupos delictivos que operan en Morelos y zonas cercanas, donde se han reforzado investigaciones relacionadas con violencia, extorsión y control territorial.

En #Puebla, autoridades federales detienen a líder de una célula delictiva relacionada con extorsión y homicidio. https://t.co/hV0yrSWuf1 pic.twitter.com/9ifkVAypUR — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 8, 2026

El caso también llama la atención por la relación señalada entre Homero “N” y Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena. Hasta el momento, las autoridades no han detallado si esa cercanía forma parte de alguna línea de investigación.

Sandra “N”, quien acompañaba al presunto líder delictivo al momento de su detención, también quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO