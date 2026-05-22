Hallan seis cuerpos mutilados en Guerrero tras irrupción armada en comunidad de Olinalá

Los cuerpos de al menos seis hombres fueron localizados en el municipio de Olinalá, en la región de la Montaña de Guerrero, luego de que habitantes reportaran una camioneta abandonada de la que aparentemente escurría sangre.

El hallazgo ocurrió durante la noche del 20 de mayo en la comunidad de Teticic, donde pobladores alertaron a las autoridades sobre un vehículo sospechoso estacionado en la zona.

Elementos de seguridad que acudieron al lugar confirmaron que en la parte trasera de la camioneta se encontraban varios cuerpos humanos apilados y semidesnudos.

Víctimas presentaban huellas de violencia extrema

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas eran hombres de entre 25 y 40 años de edad, quienes presentaban signos de tortura, impactos de arma de fuego y mutilaciones.

Las autoridades indicaron que los cuerpos fueron decapitados y tenían extremidades cercenadas.

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En el sitio también fueron asegurados diversos indicios, entre ellos un machete con manchas hemáticas, ropa y calzado presuntamente relacionados con los hechos.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada oficialmente.

Investigan posible participación de grupo criminal

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el crimen estaría relacionado con la operación de grupos delictivos en la región.

Versiones preliminares señalan que horas antes del hallazgo hombres armados irrumpieron en varias viviendas de la comunidad de Teticic y privaron de la libertad a distintos habitantes.

Autoridades investigan si las víctimas podrían ser familiares de integrantes de grupos rivales, luego de que presuntamente los agresores no localizaron a sus objetivos originales.

Horror y temor luego de descubrimiento de seis hombres asesinados en Teticic,; fueron decapitados, mutilados y ejecutados a balazos



Las víctimas estaban en la caja de una camioneta Nissan tipo estaquitas#Olinalá, Gro., 21 de mayo de 2026.- Seis hombres con huellas de tortura,… pic.twitter.com/4bWe7cpUnt — José Díaz (@JJDiazMachuca) May 22, 2026

Semefo realiza investigaciones sobre las víctimas

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicar las diligencias correspondientes y avanzar en los procesos de identificación.

La violencia vinculada con disputas entre organizaciones criminales continúa afectando distintas regiones de Guerrero, particularmente municipios de la zona serrana y de la Montaña, donde autoridades federales y estatales mantienen operativos de seguridad.

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