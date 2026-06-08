Detienen a cuatro hombres ligados con desaparición de periodista Roxana Guzmán; ¿quiénes son y qué se sabe de ella?

De acuerdo con información difundida en redes sociales, fueron detenidos entre cuatro y seis sujetos probablemente involucrados en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

Las detenciones se realizaron tras un operativo que habría tenido lugar en el sur del Estado de Veracruz, para localizar a los responsables de la desaparición violenta de Guzmán Ramírez que sucedió el pasado 2 de junio.

Las acciones para detener a los probables involucrados en la desaparición de la periodista, se habrían realizado el pasado 6 de junio por la madrugada, cuando, según versiones de familiares de los detenidos, elementos policiacos entraron a la vivienda donde se encontraban y los detuvieron.

Noticia Destacada Búsqueda de Roxana Berenice Guzmán es prioritaria, afirma Fiscalía de Veracruz

"Nos agreden, nos golpean, no nos dicen nada y se los llevan; yo realmente me salvé porque me metí a mi casa, se meten, nos golpean, destrozan toda la casa, destruyen todo, me lastiman y me tiran a la cama, me amenazan y me apuntan con armas, eran estatales y ministeriales", afirmó Ana Itzel Contreras, pareja de uno de los detenidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz había declarado que la búsqueda de la periodista era prioridad, y hoy trascendió que los trabajos de investigación podrían haber arrojado resultados.

Aunque la información de las detenciones ha trascendido, la Fiscalía de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial ni confirmado si se realizó el operativo y las corporaciones de seguridad que participaron en este.