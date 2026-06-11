Maestros de Yucatán rechazan cambios al USICAMM y exigen abrogar la reforma del ISSSTE de 2007

El secretario de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Yucatán (Cetey) Jesús Chable Hau, manifestó que se mantienen firmes en sus demandas laborales y que rechazan las dos propuestas presentadas por la Secretaría de Educación de recomponer la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), sino cambiar toda la Reforma Educativa.

Chable Hau encabezó una manifestación frente al Palacio de Gobierno donde se encuentran desde el pasado 1 de junio, en su intervención dijo que tampoco aceptan que Pensión ISSSTE se convierta en la única Afore que administre los recursos de todos los trabajadores de la educación, eliminado a las otras nueve existentes.

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“Nosotros consideramos que eso está muy lejos de lo que estamos exigiendo que es la abrogación de la reforma Educativa del ISSSTE del 2007, aumento salarial del cien por ciento, entre otras demandas”, mencionó.

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También denunció que un maestro de la sección 57, que hablan de las bondades del incremento salarial del nueve por ciento cuando en realidad todo sabe que menor al cuatro por ciento y que representa un aumento de 20 pesos diarios, lo que es una burla para los trabajadores de la educación.