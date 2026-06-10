Mundial 2026 inicia en CDMX entre protestas: rutas, colectivos y posibles afectaciones este 11 de junio

La Ciudad de México iniciará este jueves 11 de junio la jornada mundialista con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, pero el arranque del torneo ocurrirá en medio de protestas sociales convocadas por distintos colectivos.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica está programado en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Sin embargo, organizaciones de madres buscadoras, maestros, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud anunciaron movilizaciones para visibilizar sus demandas durante una fecha de alta atención nacional e internacional.

¿Qué protestas habrá en CDMX por el inicio del Mundial 2026?

Entre los grupos que han convocado movilizaciones para este jueves 11 de junio se encuentran colectivos de madres buscadoras, trabajadores de la educación, pensionados de Pemex y CFE, organizaciones campesinas, personal de salud, transportistas y otros colectivos sociales.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se mantiene como uno de los actores centrales de las protestas. La organización inició un paro nacional indefinido el 1 de junio y advirtió que podría intensificar sus acciones durante el Mundial si no recibe respuesta a sus demandas laborales y de pensiones.

Las protestas ocurren mientras el Gobierno de la Ciudad de México busca garantizar la operación del evento. Autoridades capitalinas declararon el Estadio Azteca como instalación de seguridad nacional para reforzar el control de accesos y reducir riesgos ante posibles movilizaciones.

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¿Cuáles serán las rutas de las manifestaciones hacia el Estadio Ciudad de México?

De acuerdo con convocatorias difundidas por las organizaciones, los manifestantes partirán desde diferentes puntos de la capital con rumbo a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Entre las rutas señaladas están avenida Insurgentes, a la altura del Estadio Olímpico; Anillo Periférico, en zonas como San Jerónimo, Hospital Picacho y Vaqueritos; Calzada de Tlalpan, cerca de División del Norte, así como avenida del Imán, en las inmediaciones de Parque Cantera.

Estas movilizaciones podrían generar cierres viales, tránsito lento y retrasos en traslados hacia el sur de la ciudad. Por ello, se recomienda a quienes acudirán al partido o realizarán actividades en la zona revisar reportes oficiales de movilidad y anticipar tiempos de traslado.

¿Por qué los colectivos protestarán durante el Mundial 2026?

Los colectivos buscan aprovechar la atención internacional del Mundial 2026 para exponer demandas relacionadas con desapariciones, derechos laborales, seguridad, pensiones, campo, salud y transporte.

En el caso de las madres buscadoras, las movilizaciones buscan recordar la crisis de desapariciones en México, donde se registran más de 130 mil personas no localizadas. El contraste entre el evento deportivo y los reclamos sociales ha colocado a la capital en un escenario de tensión previo a la inauguración.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la organización del Mundial se mantiene bajo control y que habrá un operativo amplio para garantizar el acceso al estadio y la seguridad de asistentes.

¿Qué afectaciones se esperan por las protestas del 11 de junio?

Las principales afectaciones podrían concentrarse en la movilidad hacia el Estadio Ciudad de México y vialidades del sur de la capital. También podrían registrarse ajustes en servicios, comercios y accesos cercanos al inmueble.

El Gobierno federal ya anunció suspensión de clases y trabajo a distancia para ciertas actividades con motivo de la inauguración, con el objetivo de mejorar la movilidad, seguridad vial y accesibilidad durante la jornada.

El inicio del Mundial 2026 colocará a la CDMX en el centro de la atención deportiva, pero también en una jornada marcada por exigencias sociales que buscarán hacerse visibles frente a miles de aficionados y visitantes.

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